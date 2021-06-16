鉅亨上架富蘭克林基金 零手續費限時優惠中

「鉅亨買基金」再添生力軍！在國內素有國民基金之稱的富蘭克林境內外基金在「鉅亨買基金」正式上架，至今平台可銷售基金檔數超過 3100 檔。「鉅亨買基金」表示，隨著疫苗施打人數進一步提高，主要國家將陸續迎來解封後的報復性消費潮，經濟復甦腳步會更快速，建議投資人可趁市場波動時機進場佈局，把握報復性消費潮帶來的投資機會。此次富蘭克林境內外基金上架，平台的基金選項將更豐富，同時還推出限時零手續費優惠，投資人在佈局時可善加運用。

此次富蘭克林共有 192 檔基金上架，包括 116 檔富蘭克林坦伯頓基金以及 76 檔富蘭克林華美投信基金。「鉅亨買基金」表示，富蘭克林無論是境內或境外基金，績效表現有目共睹，也是得奬的常勝軍，因而受到投資人青睞。喜歡投資富蘭克林基金的投資人，可利用這一波上架優惠活動，趁市場震盪之際擇機佈局。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，這次富蘭克林系列基金上架後，鉅亨可銷售的國內外知名基金品牌已備齊，多達 73 個基金系列，基金檔數已超過 3100 檔，投資人在進行資產配置時的選擇相當多元且豐富。

目前全世界仍持續關注疫情的發展狀況，不過美國已經開始出現報復性的消費潮。張榮仁指出，由於美國人疫苗施打的比率最高，因此他們更關心的是何時可以回復疫情前的正常生活。根據「鉅亨買基金」投資研究部的觀察，美國無論是機票、飯店或是租車的價格近期受到需求快速增加而大幅上揚。隨著夏季旅遊旺季來臨，預期美國消費將進一步成長，報復性消費力將爆發，而歐洲、日本及新興市場也會隨著疫苗施打完成先後接棒，相關股票型基金長期漲勢值得期待。另外，隨著經濟快速復甦，全球用油需求再起，預估至今年年底用油需求可恢復疫前水準，對產油國是一大利多。對於這些具有投資前景的產業，富蘭克林都有相對應的基金可供選擇。

為了歡慶富蘭克林境內外基金於「鉅亨買基金」平台上架，即日起至 2021 年 8 月 31 日前，富蘭克林境內外基金單筆申購及定期定額都享零手續費優惠。張榮仁建議，除了利用投資市場震盪之際進場，在投資組合中也建議以股票型基金，輔以債券型基金來降低波動風險，再善用零手續費優惠降低投資成本，更有機會提升投資組合的表現。

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