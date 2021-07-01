美股上半年漲幅網路泡沫以來次佳 分析師：後市仍看漲但7月恐怕很難熬 

標普 500 指數上半年漲 14.4%，是 1998 年網路泡沫以來次佳紀錄，僅次於 2019 年同期的 17.4% 漲幅，顯然無懼於通膨升溫和聯準會 (Fed) 寬鬆退場，也引發投資人過於自滿的疑慮。分析師認為看漲趨勢不變，但警告歷經強漲後的第一個月份通常會很難熬。

巴隆周刊報導，擔心股市下半年動能的一派主張，如果通膨升溫並非暫時性，而是持續上揚，Fed 可能被迫比市場預期早一步收緊政策，將導致股市重挫，或是美國經濟成長比市場預期更早冷卻，這也會導致股市拉回。

但 1979 年以來的歷史經驗顯示，標普 500 上半年漲幅超過 10% 的情況發生過 14 次，而同一年的下半年平均上漲 6.3%。而且，這當中有 11 次 — 也就是有 79% 的機率，下半年的漲幅比上半年大。

其餘情況中，下半年雖然下跌，但表現沒有太差，例如 1983 年下半年的跌幅是 1.9%，1986 年下半年跌幅是 3.5%。

唯一例外是 1987 年美國股災，標普 500 在下半年重挫 19%，期間包括單日暴跌 20% 的「黑色星期一」。有人把股災歸咎於「投資組合保險」(portfolio insurance) 的操作方式，也就是為了市場下跌時止損，因此賣掉股票。儘管如此，1987 年的情況和 2021 年確實有幾分相似：債券殖利率上升，股市估值高。

不過股市上漲的傾向似乎高於下跌，多頭走勢常見的回檔雖然今年也發生過幾次，但大多溫和，跌幅不超過 4%。

Fundstrat 分析師 Tom Lee 說，以平均 6.3% 的下半年漲幅計算，標普 500 全年漲幅可望達到 23%，符合經濟擺脫衰退、迎向復甦階段的表現。

不過 Lee 警告，歷史也顯示，歷經強勁的上半年之後，7 月通常會是劇烈波動、難熬的月份。

歷年標普 500 上半年變動幅度。圖: FaceSet

Delta 病毒擴散，以及美國可能縮減量化寬鬆 (QE) 政策，都是導致股市多頭面臨更大波動的風險因素。

SKEW 接近歷史高點

彭博報導，拜疫苗大規模接種帶來經濟重啟之賜，策略師普遍預期美股接下來到年底可望繼續上漲，但是，股市平靜無波的情況 —「恐慌指數」(芝加哥波動率指數，VIX) 上半年跌到疫情爆發以來的低點 — 將有所改變。

芝加哥選擇權交易所「偏斜指數」(CBOE skew Index) 最近逼近歷史高點，反映變種病毒和貨幣寬鬆縮減對美股牛市帶來的陰霾。該指數反映大型投資機構針對未來尾部風險事件所做的避險。

VIX(上圖，紅) 和 SKEW(下圖，藍) 走勢。取自 Bloomberg

麥格理資本公司亞洲策略部門主管 Viktor Shvets 說，變種病毒蔓延，升高了「黑天鵝」事件發生的機率，「大家應該做好準備，迎接高度波動，就算大盤表現上看起來沒有太大變化，各種資產類別本身和投資模式的變動都會增加。」

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