這一指標表明通膨高峰已過 並帶來股市上漲預期

投資人今年面臨的最大擔憂之一是，通膨可能失控，阻礙疫情之後的經濟復甦。但由一項重要的市場指標，這一擔憂或許可以先拋諸腦後。

衡量市場對通膨預期的一個常用指標，是相同期限的公債殖利率和抗通膨債券之間的差異，稱為平衡通膨率 (Break-even Inflation Rates)。投資人和經濟學家最常關注 5 年和 10 年的利差。

針對這一指標的觀察顯示，在 5 月升至約 8 年以來最高之後，平衡通膨率一直在下降，表明投資人認為，通膨在未來很長一段時間內，不會再保持目前的高水位。

(圖表取自 CNBC)

5 年期的平衡通膨率目前為 2.45%，而 10 年期的平衡通膨率為 2.33%，說明了這一點。隨著通膨擔憂消退，可能預示著股市的下一步上漲。

DataTrek Research 共同創辦人 Nick Colas 指出，這表明市場開始放棄美國通膨結構性上升的想法。展望 2021 年下半年，這很可能是值得關注的單一數據。

通貨膨脹對投資人很重要，因為更高的價格會侵蝕公司的利潤。這些價格壓力也可能是經濟過熱的信號，而這反過來可能導致聯準會開始收緊貨幣政策，這將意味著利率上升。

這一信號的發展，也符合過去一段期間聯準會官員的發言，他們認為，通膨可能是「暫時的」。

里奇蒙 Fed 分行總裁 Thomas Barkin 本周也以這一指標為例，認為長期來看通膨預期將會降溫。但他周二補充說，目前的速度也符合聯準會的「進一步實質取得進展的」通膨目標。

安聯首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 則警告，聯準會正在落後通膨曲線，可能被迫急速收緊政策，並導致未來出現衰退。

但從市場的角度來看，至少趨勢未見轉變，美債殖利率一直在下降，股市也連續創下新高。

分析師們普遍預計，標普 500 指數未來 12 個月將上漲 12.2%。Colas 表示，他仍然最看好能源和金融類股。