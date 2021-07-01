劍指Square！PayPal瞄準小企業 在美推出Zettle實體讀卡機



PayPal 在收購瑞典移動支付公司 Zettle 長達 3 年後，終於在美國向商家推出 29 美元 的實體讀卡機，並提供以 79 美元 購買額外讀卡機的選項

PayPal ( PYPL-US ) 已經在多個海外市場運作 Zettle，從墨西哥到英國，且已在美國測試運作約 3 個月。 PayPal 於 2019 年以 22 億 美元 收購該金融科技公司，為 Paypal 當時史上最大宗收購交易。

Zettle 的讀卡器和電子商務工具，使商家能夠妥善整合其線下和在線的銷售與後台運作。

PayPal 全方位支付高級副總裁 Jim Magats 週三表示，Zettle 為小型企業提供的一大關鍵優勢是，能讓商家無論是實體店或網路都能接觸到消費者。

他說：「我們一直聚焦在線上和行動，但據我們估計，美國約有三分之一的小企業只有實體店面，我們很興奮可以有這種產品，幫助他們接受付款並與我們其他服務整合。」

儘管經濟正緩慢重啟，但疫情對購物的長期影響可能會持續存在。越來越多的消費者轉向電子商務，這意味著就算是小型、社區導向的小企業也必須擁有全通路或多個通路功能——Zettle 就是補足這個差距的利器。

Magats 表示，Zettle 服務中最關鍵之處就是整合，該服務不僅兼容 PayPal 其他產品，且橫跨電子商務和庫存管理系統，這允許商家能同步其第三方工具，創建交易和庫存水準的實時訊息網絡。

「當網購和實體店要結合在一起的時候，後台運作協調意味著商家不會錯失銷售或無法令顧客滿意。」

Magats 指出，Zettle 在海外的成功以及在美國進行的 Beta 版測試表明，小型企業進行線上和實體店交易時，喜歡 Zettle 使用時的彈性，因為不用重組或更換其他服務。由於 PayPal 與許多其他公司合作，從線上會計軟體 QuickBooks 乃至雲端商務管理系統 SalesVu，這讓顧客可以在增加 Zettle 服務時，還能保有當前的解決方案。

推出 Zettle 並讓小企業採用是第一步，Magats 還看到更大商機，因為 PayPal 的旗艦產品和 Venmo 產品擁有數百萬用戶，PayPal 有強大能力可以將其導向支持 Zettle 的商家。

Magats 說：「說到底，商家要的就是接觸到客戶，我們現在做的就是創造吸引顧客進商店的機會。」