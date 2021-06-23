不管通膨短暫還是持久 生產力主題是王道！

無論通膨究竟是暫時還是持續性的，投資者在這兩種環境下都能靠押住這一項而受益：生產力。

華爾街大多頭、研究公司 Yardeni Research 分析師 Ed Yardeni 表示，在通膨上升時期，股票的表現通常優於債券，因為債券投資者無法從固定收益證券收取利息，但同時期股票投資者拿到的股息可能隨時間上升，因為賣價會推升收益。

為佐證股票表現相對優異的論點，Yardeni 分析 S&P 500 股票指數的每月數據，自 1935 年 12 月到 2021 年 5 月，無論有無再投資股息的分析結果是，「數據來看，長遠而言，股價確實超越了通膨。」

Yardeni 也回溯 1935 年的收益和股息作分析，他稱他對股市歷史和通貨膨脹的分析表明，從長遠來看， S&P 500 平均每年提供約莫 7% 名目收益和 3% 實質收益 (經通膨調整)。 S&P 500 總收益 (含股息) 則提供 10% 名目和 7% 同期可比的收益率。

當然，這種長期優異的表現是假設企業能將漲價轉嫁給顧客、找到提高生產力的方式以抵抗投入價格的上漲，或兩者並行。

但通膨環境中對股票投資者的一個挑戰是，並非所有公司都能從物價上漲中受益，其受益程度也不均等。Yardeni 表示，其中竅門是找到具有單位成長、定價能力和提高生產力能力的企業，並避開那些沒有上述方法能緩衝成本上升影響的企業。

然而，投資者仍然面臨大難題，即如何為可能轉瞬即逝的通膨做準備 (因為 Fed 堅稱此通膨是暫時的)。Yardeni 認為，「生產力投資組合」就是適應所有季節的最佳投資策略，無論通膨是短暫的或是持續性的。

無論消費者物價 (以消費者物價指數為衡量) 和生產者物價 (以生產者物價指數為衡量) 在未來幾個月與其後的情況如何，「我們確信勞動力仍然稀缺，所以工資成本會加速上升。」更甚者，由於全球各地的人口結構越來越老齡化，且幾乎各地工作年齡人口的成長率都在下降，這種情況恐怕不太可能快速改善。

因此，美國與全球各地的企業別無選擇，只能靠提高生產力才能抵銷勞動力短缺和工資成本上漲的影響。Yardeni 預測，約 2025 年之前，年度生產力成長將自目前約莫 2% 的水準上升至 4%。

有鑑於此，Yardeni 認為生產力投資組合應包括提供勞動力增強技術的公司，例如半導體、機器人、5G 通訊、3D 製造，以及雲端和量子運算。

Yardeni 認為，投資者應該還要找尋「投資技術的非科技公司」，尤其是非必須消費品、金融、工業和醫療保健產業，因為這些產業內的非科技公司可以靠投資技術來增強生產力，可以緩解物價上漲、工資上漲的衝擊。

經濟學家指出，自新冠疫情發生以來，生產力的成長比過去的復甦時期還要好，因為各企業在疫情期間為了生存而採用新技術和其他更有效率的運作方法。

從宏觀角度來看，通膨究竟是暫時或者持續性的，或許可以看生產力是否充足來判斷。在微觀的選股層面，這是投資者可以為這兩種通膨狀況定位的一種方式。