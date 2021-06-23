年初遭迷因股GameStop軋空 倫敦對沖基金關閉

英國《金融時報》報導，總部位於倫敦的對沖基金 White Square Capital 已向投資者宣布即將關閉。此前該公司因押注放空 GameStop 股票而遭到百分比 2 位數的虧損。

根據報導，該對沖基金管理高達 4.4 億美元的資產，在今年 1 月首波迷因股軋空行情中慘遭虧損，但爾後已經收復多數損失。 White Square 說關閉基金的決議是對公司商業模式的審查結果，而非遭 GameStop 大漲拖累。

報導稱，該公司致信投資者，警告旗下主要基金將關閉並返還資金的消息。 White Square 沒有立即回應媒體的置評請求。

GameStop 在 1 月出現驚人漲勢，當時網路論壇上的散戶湧入這家陷入困境的電玩遊戲零售商股票，對戰大量賣空該股的對沖基金，逼迫對沖基金不得不在該股大漲時回補平倉，吞下高額虧損。此軋空行情取得驚人的成功，不僅讓 GameStop 飆漲，也讓其他股票出現類似走勢，成為迷因股漲潮現象，例如電影院營運商 AMC (AMC-US)。

White Square Capita 由 John Paulson 旗下的 Paulson & Co. 前交易員 Florian Kronawitter 經營。