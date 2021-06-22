鮑爾聽證將表示通膨上升是過渡性 Fed第三把交椅也釋鴿派訊號

美國聯準會 (Fed) 上周轉鷹令市場驚訝，然而紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 釋出鴿派訊息，表示現在收緊政策為時過早。另外預先發布的書面證詞也顯示，主席鮑爾將向眾議院表示，雖然最近幾個月通膨大幅上升，但隨時間過去將回落到 Fed 的 2% 目標水準。

威廉斯是 Fed 第三把交椅，想法和鮑爾接近，他周一 (21 日) 在美國中型銀行聯合會一場活動上說：「儘管經濟復甦強勁，但 Fed 最重要的事情是觀察數據，現在開始收緊政策還為時過早。」

威廉斯預期，經濟強力復甦造成的供應鏈瓶頸和不平衡，將逐漸淡去，使明、後年通膨率回到約 2%。「通膨前景無疑充滿龐大的不確定性，但我們將密切觀察數據。」

此外，鮑爾將在美東時間周二 (22) 日出席眾議院聽證會，根據周一預先發布的書面證詞，鮑爾說，「通膨最近幾個月大幅上升」，主要反映消費支出在經濟重啟階段「反彈」，「隨著這些過渡性效應減弱，通膨預料將回落到我們的較長期目標。」

鮑爾書面證詞的內容，基本上複製了上周三 Fed 決策會議後記者會的開場白。投資人仍將等待聽證會上鮑爾如何回應眾議員的提問，包括美國經濟反彈步調，以及 Fed 應該維持寬鬆貨幣政策多久。

在書面證詞中，鮑爾對經濟前景大致樂觀，表示「隨著疫苗接種人口增加，就業成長應該會在未來幾個月上升，減輕疫情相關因素帶來的壓力。」

Fed 上周發布最新經濟預測，利率預測點狀圖顯示升息時間表提前，且官員即將開始討論縮減購債計畫。聯邦公開市場委員會 (FOMC)18 名成員中，有 13 人預測 2023 年至少有一次升息，11 人預測將有兩次升息，此外，預測最快 2022 年升息的人數從 4 人增加到 7 人。

Fed 的經濟預測還顯示，今年通膨預測值大幅提高到 3.4%，不過明、後年回到 2% 附近。

然而今年通膨預期大幅上修隨即在金融市場引發波瀾，短期債券殖利率上升、長債殖利率趨平，5 年和 30 年期美債殖利率差縮小。

相較於鮑爾和威廉斯的鴿派，Fed 一些官員主張應該開始收回疫情期間的大量貨幣支持措施。達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 說，縮減購債「宜早不宜晚」，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 也說，展開縮減購債的討論「是合適的」。兩人今年都沒有 FOMC 投票權。