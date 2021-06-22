參議員推太陽能製造草案 美業者有望獲7年以上稅收抵免

民主黨參議員 Jon Ossoff 周一 (21 日) 推出《美國太陽能製造法案》草案，研擬為美國國內太陽能製造商提供 7 年以上稅收抵免，有望作為基建法案的一部分，於今年晚些時候推出。

Ossoff 表示，稅收抵免將與現有的消費者太陽能獎勵措施結合，且可全額退還，旨在加速美國太陽能的生產，並縮小美國製造商與全球競爭對手的差距，致力於提高美國再生能源領域的地位。

Ossoff 說：「我們不應該滿意現狀，中國正束縛太陽能供應鏈，他們已經大量補貼國內生產近十年，而美國實施的補貼規模根本不及中國的一半。」

美國總統拜登目標 2035 年使美國電網完全脫碳，此願景需要大量太陽能的支應，但美國太陽能產能主要依賴進口，中國便是其中的一部分。Ossoff 認為此舉對提高能源獨立性至關重要，並使美國的單位產量價格能與海外製造商競爭。

Ossoff 計劃為太陽能供應鏈中的模組、太陽能電池和多晶矽提供稅收抵免來刺激國內製造業，該措施將持續到 2028 年，並在 2029-2030 年期間逐步減少。

稅收減免將有利於喬治亞州的太陽能製造業，該州是再生能源生產新興中心，其中包含太陽能電池廠韓華 Q Cells，預計 SK Innovation 電池廠也將進駐。

美國太陽能大廠 First Solar 副總裁 Samantha Sloan 表示，十年來美國在太陽能創新和製造方面的地位遭到系統性侵蝕，且過度依賴中國進口，此草案代表美國太陽能產業的新希望。

拜登已將再生能源作為其 2.25 兆美元基建案的重點，其中包括延長 10 年太陽能、風電和其他綠能的稅收抵免，並使其中一些抵免可退還。

參議員 Ron Wyden 將現有拜登的 40 多項獨立條款中稅收抵免合併為三個針對電力、交通和節能的技術中立計畫，還包括對一系列科技製造業提供稅收抵免，並中斷石油、天然氣和煤炭業補貼。

參議院財務委員會於 5 月底推進 Wyden 的 2595 億美元計畫，使其成為今年晚些時候推出的基建案潛在方案。Ossoff 除了正極力將太陽能草案併入外，還希望說服 Wyden 等議員能優先考慮太陽能。