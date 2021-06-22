美股大盤走揚 迷因股卻挫逾6% GameStop新執行長初登板

週一美股普遍上漲中，兩大迷因股 GameStop (GME-US) 和 AMC Entertainment (AMC-US) 卻均挫逾 6%，此間適逢 GameStop 的董事會重組 (但也可能與此無關)。

美國電玩零售商 GameStop 在提交 SEC 的文件中指出，新任執行長 Matthew Furlong 將接替 George Sherman 董事會職務，也在週一起接任執行長。

GameStop 重挫 13.45 美元或 6.29%，收 200.37 美元；AMC 大跌 3.57 美元或 6.02%，收 55.69 美元。同日道指上升 1.76%，S&P 500 指數上升 1.4%。AMC 和 GameStop 都是波動性股票，常因為空單餘額、期權活動和網路閒聊而劇烈波動，而不是因為基本面狀況或消息。

GameStop 為提高市場競爭力、強化自身的線上業務，自亞馬遜挖角兩位高層 Matt Furlong 以及 Mike Recupero，分別接替公司執行長、財務長的職位。Recupero 將於 7 月 12 日上任。

Sherman 自 2019 年 4 月以來一直擔任 GameStop 的執行長，他負責監督公司削減成本和償還債務的各項努力，在今年春季出售 5.517 億美元股的幫助下，該公司在第一財季結束時，資產負債表上已經沒有長期債務。

自從 1 月 GameStop 股票出現軋空行情後，Sherman 就甚少公開發表言論，過去 2 季的財報法說會上，他也僅照稿演出，沒有回答分析師的問題。

Chewy 共同創辦人 Ryan Cohen 是 GameStop 董事會主席，其他董事包括 Chewy 前高層 Alan Attal 和 Jim Grube、卡夫亨氏高層 Yang Xu 以及 Volition Capital 共同創辦人 Larry Cheng。成長型股票公司 Volition 是 Chewy 的第一個機構投資者，Cohen 也約莫在 Volition 持股 13%。

本月稍早的股東會上，Cohen 拒絕公布更明確的計畫路線圖。

「我們前方有很多工作要做，而這需要時間，我們正試著做一些零售領域沒人嘗試過的事情，但我們相信我們是在對的地方拚上這塊拼圖，我們的目標也很明確，就是令客戶愉悅且推動股東的長期價值。」