iPhone 13拉貨狀況優 Wedbush：壓抑需求有望讓新機周期延續至明年

儘管蘋果今年受到手機成長雜音、零件短缺等影響，但 Wedbush 分析師 Daniel Ives 周一 (21 日) 表示，新手機的需求仍大量被壓抑，5G 帶來的產品周期有望延續至 2022 年。

Ives 表示，市場對蘋果 (AAPL-US) 手機成長感到擔憂，使股價今年表現不甚理想。

不過，即將推出的 iPhone 13 需求仍大量被壓抑，目前整體 9.75 億支 iPhone 中，約有 2.5 億支過去三年半中未升級，因此 Ives 認為蘋果仍存在強勁的消費產品周期。

此外，最新亞洲供應鏈調查顯示， iPhone 下半年的接單量在 1.3 億至 1.5 億支，其中新機 iPhone 13 約占 35% 至 45%，讓 Ives 更確信 iPhone 13 有望在 9 月第三周首次亮相。

新機數量估約落在 9000 萬到 1 億支，較去年 iPhone 12 推出時預估的 8000 萬支相比成長 20%。

Ives 表示：「儘管受到晶片短缺等因素影響，該數據未來幾個月可能會發生變化，但我們認為 5G 帶來的產品周期有望延續到 2022 年，且也預料受惠於疫苗後消費重啟的環境。」

Ives 預估 iPhone 13 將增加 1TB 記憶體的機款，且產品線會包括許多與光達元件 (LiDAR) 相關的強化功能。

然而，Ives 示警，由於反壟斷審查和政府加強監管，蘋果股價面臨約 20 美元的潛在下檔空間，這成為蘋果的主要風險，但該公司旗下 App Store 仍具有很強的防禦能力。