〈觀察〉太陽能開發商原物料飆漲 開放進口模組非靈丹妙藥

國內太陽能產業近期由於各類原物料飆漲，電站開發商建置成本大增，電站內部報酬率 (IRR) 幾乎降至 0，等同無利可圖，為維持獲利，公開呼籲政府開放進口模組，降低電站建置成本，不過，業界點出，開放進口模組恐有 2 大負面影響。

太陽能產業近來紛擾不斷，由於電站開發商自去年底以來，建置材料從模組、支架、線材、鋼構、基樁到人力，呈現全面大漲，考驗各家資本雄厚程度，甚至傳出鋼構需採現金價百分百預付，讓各家都面臨資金周轉挑戰。

開發商在各類原物料飆漲下，總成本較去年增加 25-35%，IRR 跟原先預估也相差甚遠，影響建置意願，但受限與業主的完工合約，為求時限內爭取最大成本降幅，開發商呼籲政府開放進口模組，期望降低建置成本，維持獲利。

不過，業界坦言，電站 IRR 計算，除了建置成本外，一大影響因素即是躉購費率，其為經濟部每年委託專責研究機構，根據前一年度市場建置電站的成本結構，加上國際降幅等公式計算出來，假設今年開放海外進口模組，隔年也會因建置成本降低，躉購費率跟著下滑，影響電站開發商自身報酬率。

再者，再生能源已成全球發展共識，更被視為國家產業競爭力的重要因素，各國皆積極建立貿易壁壘，不僅美對中實施反傾銷稅，印度近期也開始對中國、東南亞課徵高關稅，即是將產業話語權掌握在國家手裡。

業界認為，隨著再生能源在台灣發電比重逐年攀升，不論民生用電、工業用電，皆關乎民眾日常生活以及國家競爭力，製造業也成為戰略資源，若此時台灣開放進口模組，將影響台灣太陽能僅存的製造業，也衝擊產業就業人口、日常維運。

業界表示，今年台灣前 5 月太陽光電建置量低迷，全年太陽光電建置量 2.3GW 的目標恐再度無法達標，在各類原物料飆漲下，產業上中下游僅能共體時艱、攜手度過。