〈再生能源面挑戰〉台灣太陽能今年安裝速度緩慢 系統公會再提五大建言

太陽光電發電系統商業同業公會今 (17) 日指出，由於台灣今年太陽能安裝速度有遲緩現象，除受新冠疫情影響，模組供應也為重要原因，今日再度提出五大建言，期望能突破困境，達成政府釋出 2025 年太陽光電設置累計達 20GW 的目標。

系統公會表示，國內電力需求成長快速，往後數年電源開發計畫的成效，將重大影響供電，而政府目標是否能順利達標，以補足尖峰用電缺口，成為最重要的議題之一。

系統工會根據過去太陽光電的發展歷程，指出政府的推動方案、融資環境、饋線容量、安裝場址，以及產業秩序等因素，均大幅影響太陽光電安裝速度及政策成效，在政府積極推動下，國內太陽光電裝置容量快速提升，截至今年 4 月累計達 6.12GW。

不過，若單看今年前 4 月，裝置量卻僅 308MW，安裝速度已有遲緩現象，除受新冠疫情影響，模組供應的市場秩序也為重要原因，展望後續國內太陽光電設置發展需求，公會也提出五大建言。

一、多元開放國外模組及電池產品進口，促使國內安裝市場取得充裕的模組供應並穩定交期，避免違約情事發生，讓臺灣的系統產業在政府政策支持下，系統價格與競爭力能與國際接軌。

二、考量 VPC 模組享有躉購費率加成優惠，其模組製造商應協助政府達成政策目標，避免模組供應秩序影響安裝量達標，政府也應儘速建立 VPC 模組廠商供貨的信用評鑑管理制度，確保產業鏈有更健康且更穩健的市場環境。

三、國內今年銅電纜、金屬支撐架及模組等各項系統原物料飛漲，已造成業界難以為繼的窘態，躉購費率計算公式應有年度中反應系統原物料漲幅的彈性設計，如參考工程會營造工程物價指數，將各項原物料漲幅適時反應在明年躉購費率，貫徹 5.25% 最低投報率的誘因，鼓勵民間以私有資金投資設置。

四、為確保未來太陽光電可穩健大量供電及配合未來傍晚尖峰調度，倡議明年躉購費率計算應納入太陽光電系統結合儲能設備示範導入，促使系統產業養成太陽光電結合儲能設備的應用經驗。

另外，距離海邊 2 公里內高鹽害地區要求太陽光電設置應符合耐腐蝕施作標準及材料檢測認證，以確保未來大量海邊系統運轉結構及電氣可靠度，墊高的系統成本也應給予合理的躉購費率加成。

五、期待五贏結局，包括「投資者贏—準時掛表售電」、「政府贏—順利達成目標」、「模組廠贏—信守合約承諾」、「產業贏—綠電加持競爭力」，以及「民眾贏—低碳環境保健康」的五贏。

系統公會強調，為達成五贏，政府政策的大力支持，以及產業彼此和諧合作仍是關鍵要素，回顧過去台灣太陽光電設置歷程及成果，公會對國內系統產業發展深具信心，尤其對政府政策的支持及扶持表示感謝，惟關鍵的模組材料仍需積極提升市場秩序管理，注重交易履行信用，多元化供應管道，產品技術接軌國際等要素，才能不辜負國家與人民對建立國內太陽光電綠能產業的期待。