鉅亨美股雷達：Nvidia強調不是非得收購ARM、對沖基金廣泛增持趣頭條

盤前重要看點：

在聯準會 (Fed) 6 月利率會議更為確認目前的高通膨僅是「短期現象」之後，市場已漸漸被 Fed 說服高通膨只是暫時性，故開始下修通膨預期，進而引動價值股大跌。

但中、長期來看，美國經濟基本面仍是擴張趨勢未變，且 S&P 500 每股盈餘 (EPS) 表現亦是穩健復甦，故在中期以上，美股後市仍是值得期待。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 533.37 點，或 1.58%，收 33,290.08 點。

S&P 500 指數下跌 55.41 點，或 1.31%，收 4,166.45 點。

那斯達克指數下跌 130.97 點，或 0.92%，收 14,030.38 點。

費城半導體指數下跌 78.90 點，或 2.44%，收 3,152.81 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

芝加哥 Fed 5 月全國活動指數，市場預期 0.70，前值為 0.24。

重要個股動態：

1. Nvidia (NVDA-US)

Nvidia 創辦人黃仁勳和 Arm CEO Simon Segars 在由諮詢機構 Moorhead Insights & Strategy 舉辦的一場 Six Five 線上峰會上，就外界高度關注的收購案進行坦誠對話，並回應了有關反壟斷以及出口管制等尖銳質疑。

黃仁勳於席間表示，雲端運算領域的大變革正在重塑科技市場格局，而 Nivida 在其中的發展很好，並不是非要收購 Arm 不可，我們之所以這麼做，是因為我們想讓技術變得更加強大， Arm 獨立並不意味著強大，沒有人需要脆弱的獨立。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 趣頭條 (QTT-US)

據 Insider Monkey 數據顯示，對沖基金對趣頭條越來越樂觀了，截至 2021 年 3 月底，持有趣頭條的對沖基金增加 1 家至 4 家，這一數據的最高紀錄是 9 家。

2020 年 12 月底時有 3 家對沖基金持有趣頭條，去年第一季度底時為 9 家。

資料顯示，CaaS Capital 是持有趣頭條股票最多的對沖基金，價值為 220 萬美元，在管理資產中的佔比不足 0.1%。

排在第二位的是 Paloma Partners，持有價值 30 萬美元的趣頭條股票，在資產中的佔比不足 0.1%%。持有趣頭條股票的另外兩家對沖基金為 Citadel Investment Group 和 Millennium Management。

QTT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Google (GOOGL-US)

知情人士透露，歐盟監管機構可能今年年底前對 Google 的數位廣告業務展開正式調查，這意味著 Google 可能將面臨沉重的監管壓力，而過去 10 年，歐盟反壟斷監管機構已對 Google 開出 98 億美元罰單。

據了解，歐盟調查的焦點將是 Google 與廣告客戶、出版商、仲介機構和競爭對手的關係。

歐盟的新調查將針對全部的 Google 廣告帝國，據 eMarketer 預計，Google 今年將獲得全部在線廣告支出的 27%，其中包括搜索廣告的 57% 和展示廣告的 10%。

廣告客戶和競爭對手認為，Google 利用數字廣告市場上各方對其依賴，向買、賣雙方收取高額費用，阻礙競爭對手與其公平競爭。