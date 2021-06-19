〈美股熱門股〉PayPal提高商家服務費股價漲近2% Atai勁揚30%啟動蜜月行情

PayPal 提高商家服務費，上漲 1.89%

線上支付巨擘 PayPal(PYPL-US) 周五（18 日）宣布提高對商家收取的服務費用後，股價上漲 1.89% 至每股 283.38 美元，創 2 月以來新高，為標普 500 資訊科技指數 74 檔股票排名第三大漲幅。

PayPal 聲明表示，向商家收取的服務費用將從原先商品交易價的 2.9% 加上 0.3 美元，提高為交易價的 3.49% 加上 0.49 美元，8 月 2 日生效。Paypal 表示，調高美國費率進行是為了讓產品與服務價格保持一致。

Atai Life Sciences 喜迎蜜月行情，大漲 29.67%

德國生技製藥公司 Atai Life Sciences(ATAI-US) 周五在美國上市喜迎蜜月行情，掛牌首日股價大漲 29.67% 至每股 29.67%。

由 Paypal 創辦人提爾 (Peter Thiel) 投資的 Atai Life Sciences 是為治療精神疾病研發迷幻劑藥物公司，日前 公布的 IPO 定價為每股 15 美元，為預期價格區間的高端，一共募得 2.25 億美元，估值達 23 億美元。

Atai Life Sciences 也是繼 Mind Med(MNMD-US) 與 Compass Pathways(CMPS-US) 在那斯達克上市後，第三家在美國上市的該類生物技術公司。

創投調查公司 CB Insights 數據顯示，過去三年裡，迷幻劑藥物領域的創投交易大幅增加，在 2018、19 年時，該領域獲得的資金不到 1 億美元，但在去年上升至 3.46 億美元，今年光前四個月就達到 3.29 億美元。

投資機構 Palo Santo 表示，目前迫切需要相關領域藥物研發來治療精神疾病，並認為迷幻劑藥物能不僅能豐富治療選擇，也能改善對藥物過時的治療觀念。該投資機構在 Atai Life Sciences 首次公開募股時買進大量股票。

Orphazyme 新藥授權滑鐵盧，崩跌 49.66%

丹麥生物製藥公司 Orphazyme(ORPH-US) 向美國食品藥物管理局 (FDA) 申請治療 C 型尼曼匹克症的藥物滑鐵盧，周五股價崩跌 49.66% 至每股 7.33 美元。

上周在 FDA 宣布核准結果前，Orphazyme 曾因不明原因暴漲近 1,400% ，引起關注，當時該公司立即發布聲明澄清不清楚此波動原因。

Nordnet 投資經濟學家 Per Hansen 表示，這些押注 Orphazyme 新藥會核准的人全「玩完了」，他也表示，即便 FDA 真的開綠燈放行，也無法證明該公司最近的漲幅合理。