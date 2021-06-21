穆迪：美股或跌10%至20% 復原需一年時間

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 警告表示，美股可能會因美國聯準會 (Fed) 的升息效應出現重大回調，下跌 10% 至 20%，並且大跌後不會迅速反彈，恐怕要一年時間才能恢復。

Zandi 在接受採訪時表示，隨著美國經濟復甦強勁，恐將迫使 Fed 早於預期進行升息，令股市下行風險升高。另外，與過去幾年的大幅下跌不同，Zandi 預期股市不會出現快速復甦，特別是在市場估值過高的情形下，他估計可能需要一年時間才能恢復。

不過，Zandi 也表示，儘管美股出現大幅調整，經濟也不會出現衰退，因為下跌只是風險資產價格過度擴張的修正，而不是嚴重的基本面問題。他認為經濟將蓬勃發展，失業率將會降至很低的水準，薪資增長會很強勁。

花旗集團 (Citigroup) 美股分析師 Tobias Levkovich 先前曾表示，隨著市場在風險與回報之間取得平衡，美股可能出現 10% 至 20% 的修正回調，但該行並不認為將會出現超過 50% 的跌幅。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 也曾表示，基於過去牛市出現的類似修正，他預計短期內可能出現約 10% 至 15% 的回調。股市可能會平靜一段期間，之後出現調整，然後市場發現獲利高於預期，從而帶動下一輪牛市。

Paulsen 認為，市場正走向「重新估值期」，而這是件好事。他強調，在每一個重新估值期後，標普 500 指數都會反彈，遠高於下跌前的水準。