【袁志峰專欄】 美股轉弱，港股受壓

今天推介 - 中國建築 (3311), 上日收市 $5.47

1) 股市前景

美國道指連跌 5 日，累瀉 3.4%，為去年 2 月以來最長跌浪，亦是去年 10 月以來最大周跌幅，同期美元指數升 1.9%，反映市場擔憂美聯儲可能提早加息。美股轉弱將令港股短期受壓，上周五南向資金雖然轉淨買入，但繼續減持頭部科技股，今月以來，騰訊 (700) 屬南向資金淨賣出股份之一，為去年 5 月後首次淨賣出。筆者認為港股短線難有突破，建議的操作策略是趁回調買進，不宜高追，高息股看高一線。

今天推介是中國建築 (3311) — 公司主要從事建築業務及基建項目投資，2020 年度收入及盈利達 624.6 億元及 60.1 億元，分別按年增長 1.3% 及 11.1%，每股盈利增 11.1% 至 1.19 元。今年首季度，營業額及經營溢利分別達約 143 億元及 24 億元，同比增長 40% 及 40%。管理層預計 2021 年度新簽合同額為 1400 億元，按年增長 26%。現價對應 2020 年市盈率 4.6 倍，估值吸引。公司於 5 月份回購 199 萬股，每股買入均價為 5.52 元，反映管理層認同估值偏低。維持買入建議，目標價 6.5 元，止損價 5.1 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 27 點，初段急速拉升，漲幅曾擴大至 272 點，隨後回軟，午後窄幅震盪，尾市做好，收報 28801 點，升 242 點或 0.85%。成交額按日增 47% 至 2055 億元，主要受富時指數成份股變動所致，5 月份日均成交額 1526 億元。港股通南向資金轉淨買入約 12 億元，主要淨買入藥明生物 (2269)、吉利汽車 (175) 及比亞迪 (1211)，淨賣出小米 (1810) 及騰訊 (700)。6 月以來淨買入 10 億元。5 月淨買入 435 億元。全周計，恒指跌 0.1%。

藍籌股 27 升 26 跌 5 持平。藥明生物 (2269) 及信義光能 (968) 漲逾 9% 及 8%，為升幅最大藍籌。其次是舜宇光學 (2382) 及安踏體育 (2020) 漲逾 6%。吉利汽車 (175)、比亞迪股份 (1211) 及诲底撈 (6862) 升 4%-5%。美團 (3690) 及領展 (823) 升逾 3%。華潤置地 (1109)、中國海外發展 (688) 及中石化 (386) 跌 3%-4%，為跌幅最大藍籌。中石油 (857)、中海油 (883)、滙豐 (5) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 2%。

恒生科指升 1.8%，成份股 21 升 9 跌。大型科技股全線上揚，美團 (3690) 及京東 (9618) 漲逾 3%，網易 (9999) 及京東健康 (6618) 升 2%。微盟 (2013) 及舜宇光學 (2382) 漲逾 7% 及 6%，為表現最好成份股。其次是新東方在線 (1797)、萬國數據 (9698) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 5%。比亞迪電子 (285) 及閱文集團 (772) 漲逾 4%。瑞聲纠技 (2018)、華虹半導體 (1347) 及聯想 (992) 跌逾 2%，為表現最差成份股。全周計，恒生科指升 0.6%。

板塊方面，汽車、光伏、體育用品及航空股跑赢大市，漲幅居前。長城汽車 (2333) 升近 7%。協鑫新能源 (451) 及福萊特玻璃 (6865) 升逾 6% 及 5%。中國動向 (3818) 升 12%，特步 (1368) 及 361 度 (1361) 升 6%。中國 3 大航空股升 2%-3%。

石油、煤炭、燃氣、內房及教育股逆市下跌。中國燃氣 (384) 跌逾 12%。新奥能源 (2688) 及華潤燃氣 (1193) 跌逾 3%。新東方 (9901)、宇華教育 (6169) 及希望教育 (1765) 跌 6%-7%。中國恒大 (3333) 跌逾 5%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 跌 3%-6%。

周五上証指數小幅低開，早盤震盪向下，午後最多曾跌 0.6%，隨後反彈並收復失地，收報 3525.10 點，基本持平。深証成指升 0.8%，科創 50 指數升 1.4%。滬深兩市總成交約 10100 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 1200 億元。滬深股通北向資金淨賣出約 10 億元，6 月以來淨買入 16 億元，5 月淨買入 558 億元。全周計，上証指數跌 1.8%，深証成指跌 1.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

上海出口集裝箱指數 (SCFI) 3748.36 點，創出歷史新高，相比上週漲幅 1.2%，相比去年最低點 818 點，大漲 358%。 中國出口集裝箱指數 (CCFI) 2526.65 點，也創出歷史新高，相比上週漲幅 3.4%，相比去年最低點 834 點，大漲 203%。(Wind)

4) 個股訊息

滙控 (5) 宣布就出售法國零售銀行業務，與美國私募股權公司 Cerberus 旗下的 Banque des Caraïbes 簽訂諒解備忘錄，出售代價為 1 歐羅，預期交易會產生稅前虧損約 23 億美元，及約 7 億美元商譽減值，預期 2023 年上半年完成。(信報)

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