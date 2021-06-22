【袁志峰專欄】市況不穩，買高息股

今天推介 - 恒大物業 (6666), 上日收市 $8.79

1) 股市前景

受美股下跌及憂累美國提早加息影響，港股周一回落。南向資金大額減持騰訊 (700)，有點不尋常。預期港股短線難有突破，建議的操作策略是趁回調買進，不宜高追，高息股看高一線。中國電訊(728) 發行 A 股前决定調整未來派息政策，筆者認為中國移動 (941) 也可能有類似行動，維持買入建議。

今天推介是恒大物業 (6666) — 受母公司中國恒大(3333) 財困及基礎投資者低價配股影響，恒大物業的股價於過去一個月跌逾 30%，昨日反彈逾 7%，接近去年 12 月上市價 8.80 元。由於基本因素並無改變，股價急跌後估值更吸引。公司於 2020 年度收入及盈利分別達 105.1 億元 (人民幣 · 下同) 及 26.5 億元，同比增長 43% 及 185%，毛利率 38.1% 及淨利潤率 25.2% 皆是行業最高水平，反映公司有較強盈利能力和成本控制。估計未來 3 年盈利復式增長可達 40% 以上，以此計算 2021 年度市盈率約 21 倍，估值便宜。維持買入建議，12 個月目標價 15.0 元，止損價 8.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 300 點，早段窄幅震盪，跌幅曾縮少至 211 點，午後再次受壓，最多曾跌 486 點，隨後隱中向好，收報 28489 點，跌 312 點或 1.1%。成交額按日跌 23% 至 1573 億元，5 月份日均成交額 1526 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 4 億元，包括淨買入 17 億元吉利汽車 (175) 及淨賣出 41 億元騰訊 (700) 股份。6 月以來淨買入 6 億元。5 月淨買入 435 億元。

藍籌股 14 升 43 跌 1 持平。瑞聲科技 (2018)、吉利汽車(175)、藥明生物(2269) 及信義光能 (968) 漲 4%-5%，為升幅最大藍籌。其次是中移動 (941) 及金沙中國 (1928) 升逾 2%。海底撈 (6862)、創科實業(699) 及龍湖集團 (960) 跌 4%-5%，為跌幅最大藍籌。滙豐 (5) 及恒生銀行 (11) 跌逾 3%。小米 (1810) 及石藥集團 (1093) 跌近 3%。

恒生科指跌 1.1%，成份股 11 升 19 跌，大型科技股領跌，小米 (1810) 及網易 (9999) 跌近 3%，騰訊 (700) 及京東 (9618) 跌 2%，美團 (3690) 及快手 (1024) 升少於 1%。瑞聲科技 (2018) 及金蝶國際 (268) 漲逾 5% 及 1%，為表現最好成份股。中芯國際 (981) 及海爾智家 (6690) 跌逾 3%，為表現最差成份股。聯想 (992) 跌近 3%。金山軟件 (3888) 跌 2%。

板塊方面，電訊、汽車、光伏、濠賭及鋼鐵股逆市上升。中國電訊 (728) 漲逾 11%，中國移動 (941) 及中國聯通 (762) 升逾 2% 及 1%。長城汽車 (2333) 升逾 5%。協鑫新能源 (451)、福萊特玻璃(6865) 及信義光能 (968) 升 4%-6%。金沙中國 (1928)、永利澳門(1128) 及澳博控股 (880) 升逾 2%。鞍鋼 (347)、馬鋼(323) 及重鋼 (1053) 升 2%-4%。本地銀行及奶製品股跑輸大市，跌幅居前。中國飛鶴 (6186) 及澳優 (1717) 跌 7% 及 3%。

周一上証指數低開 0.3%，早盤先升後回，最多曾倒升 0.4%，隨後再次倒跌，午後穩中向好，收報 3529.18 點，升 0.1%。深証成指升 0.4%，科創 50 指數升 2.2%。滬深兩市總成交約 10100 億元 (人民幣 · 下同)，環比持平。滬深股通北向資金淨賣出約 20 億元，6 月以來淨賣出 4 億元，5 月淨買入 558 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

港澳政府正為兩地通關安排進行磋商，澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，按香港本地個案清零起計算，最快 28 天可推行港澳通關便利措施、豁免醫學觀察計劃，目前，香港現已有 14 天清零。(信報)

內地 6 月 LPR(貸款市場報價利率) 維持不變，是連續 14 個月維持不變。中國人民銀行公布，6 月 LPR 報價顯示，一年期維持 3.85 厘，五年期以上品種利率維持 4.65 厘。(信報)

人民銀行近日就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談多家機構。人行有關部門指出，各銀行和支付機構必須嚴格落實《關於防範比特幣風險的通知》、《關於防範代幣發行融資風險的公告》等監管規定，切實履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。(信報)

4) 個股訊息

中國電信 (728) 董事會審議並通過了關於調整公司派息政策的議案，同意公司 2021 年度以現金方式分配的利潤不少於該年度公司股東應占利潤的 60%，A 股發行上市後三年內，每年以現金方式分配的利潤逐步提升至當年公司股東應占利潤的 70% 以上。 同時, 調整派息安排, 自 2022 年起宣派中期股息。(Wind)

路透引述消息人士稱，恒大集團 (3333) 計劃本周提前贖回下周一到期的 14.7 億美元債券。(4 信報)

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