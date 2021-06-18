〈美股早盤〉美債殖利率曲線趨平 美股指數普遍下挫

聯準會轉向鷹派的影響力持續，美股主要指數周五 (18 日) 早盤下挫。道瓊工業指數跌 1.1%，標普 500 指數跌 0.8%，那斯達克綜合指數與費半各跌 0.5% 及 1.0%。

股市下跌之際，美債殖利率曲線急劇趨平，兩年期美債等短期國債殖利率上升，而基準 10 年期公債等長期殖利率下降。長期債券殖利率回落，反映了對經濟增長的樂觀情緒減弱，而短債殖利率的上漲，則顯示對聯準會升息的預期。

為了全力確保美國在晶片製造上擁有足夠產能，由美國兩黨參議員組成的小組周四 (17 日) 提議，研擬為半導體業製造投資提供 25% 的稅收減免，美國半導體股預期受惠。

由於中國試圖為不斷上漲的價格降溫且美元走強，本周大宗商品價格下跌，不過周五出現小幅反彈。商品價格回彈幫助一些原材料股在早盤交易偏強。

周五適逢本季的「四巫日」，即指數和股票的期權和期貨到期，通常這將使股市的波動上升。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數下跌 378.05 點或 - 1.12%，暫報 33445.40 點

那斯達克下跌 67.78 點或 - 0.48%，暫報 14093.58 點

標普 500 下跌 33.89 點或 - 0.80%，暫報 4187.97 點

費半下跌 33.32 點或 - 1.03%，暫報 3198.39 點

台積電 ADR 下跌 1.59% 至每股 117.23 美元

十年期美債殖利率幾無變化，至 1.50%

紐約輕原油下跌 0.9% 至每桶 70.41 美元

布蘭特原油下跌 0.52%， 至每桶 72.70 美元

黃金漲 0.1%， 至每盎司 1,777.20 美元

美元指數上漲 0.28% 至 92.15 點



焦點個股：

Nvidia(NVDA-US) 上漲 1.66%，至 758.68 美元

Nvidia 近期利多不斷，財報表現強勁，並有收購與拆股計畫，Jefferies 將 Nvidia 目標價上調至 854 美元。

美國兩黨參議員組成的小組周四提議，研擬為半導體業製造投資提供 25% 的稅收減免，也為 Nvidia 帶來政策利多。

Adobe(ADBE-US) 上漲 1.48%，至 559.52 美元

Adobe 周四發布財報，每一細部市場的業績都超過預期。營收年增 23% 至 38.4 億美元，高於預期的 37.2 億美元。

達美航空 (DAL-US) 下跌 0.43%，至 44.37 美元

Wolfe Research 將這支股票的評級，由「跑輸大盤」上調至「跑贏大盤」。Wolfe 認為，商務旅行將從今年夏天晚些時候由被壓抑的需求中受益，儘管它可能不會恢復到疫情之前的水準。

每日關鍵經濟數據：

無。

華爾街分析：

以 Emmanuel Cau 為首的巴克萊策略師在給客戶的報告中表示，投資人相信美國聯準會將控制通膨，而美國經濟活動正見頂，這正在推動輪動從通貨膨漲轉向成長股。

知名避險基金 Appaloosa Management 創辦人、美股傳奇投資人 David Tepper 指出，美股目前仍相當不錯，聯準會可能到今年晚些時候，才會開始縮減量化寬鬆債券購買計畫，一旦開始減少購債，應將其視為美國經濟處於真正良好狀態的信號。

State Street Global Markets 資深策略師 Marija Vertimane 指出，通貨再膨脹交易正停滯不前，目前普遍解釋認為，成長已經見頂，而聯準會將有效控制通膨。他不同意這一觀點，建議買入下跌中的周期性股票。