尖牙股走勢分歧 臉書、谷歌續漲 蘋果、Netflix下滑

據報導，尖牙股 (FAANG) 在去年帶動美股創下歷史新高，但是在今年的走勢卻出現分歧。其中，臉書 (FB-US) 及谷歌 (GOOGL-US) 持續飆升，但是其他 3 檔卻落後於大盤。

報導指出，今年迄今，在尖牙股的 5 檔個股中，臉書和谷歌的股價分別上漲了 21% 和 37%，但是，其他 3 檔的走勢卻落後於大盤。亞馬遜 (AMZN-US) 今年迄今的股價僅上漲了 7.1%，落後於標準普爾 500 指數 11% 的漲幅。蘋果 (AAPL-US) 和 Netflix(NFLX-US) 的表現更糟，分別下跌了 1.7% 和 7.4%。

近期以來，在標普 500 指數當中，就有數百檔成分股表現超過蘋果，其中有許多是受疫情重創的個股，像是美國郵輪集團嘉年華 (CCL-US) 今年迄今上漲了 30%，美國航空 (AAL-US) 上漲 41%。另外，在 2020 年落後的科技股今年也出現漲幅，思科 (CSCO-US) 迄今上漲 16%，英特爾 (INTC-US) 上漲 12%。

大型股成長基金公司 William Blair 共同經理 Jim Golan 表示：「現在的漲潮正在讓所有船升高。僅投資前 4、5 大公司可能不會管用。」

隨著美國經濟復甦強勁，許多股票的前景改善，使投資人沒有太多理由買入高估值的股票。同時，美聯準會也暗示有可能提前在 2023 年下半年加息，早於先前預期。有數據顯示，當利率走升時，投資人傾向流入估值較低的科技股。

較低的漲幅使亞馬遜的預估本益比從近 73 倍縮減至約 55 倍。Netflix 的本益也從去年底的近 60 倍縮減到約 43 倍。蘋果的預估本益比也從去年底的 32 倍降至 25 倍。

財富管理公司 The Bahnsen Group 的投資長 David Bahnsen 表示，在持有蘋果股票多年後，他在去年年底賣出，理由是蘋果實在太貴。

報導中指出，谷歌和臉書續漲，主因是這兩檔股票是搭上了經濟重起概念，今年以來，兩家公司的廣告業務激增。臉書最近一季的獲利幾乎較去年同期成長兩倍，而谷歌的獲利更直接翻倍。

Synovus Trust 高級投資組合經理 Daniel Morgan 表示：「線上廣告出現了巨大的復甦，推動了股價的上漲。隨著企業業務重新開啟，經濟正在加速復甦。業者要去哪裡宣傳自己？有很多人都選擇了臉書。」