瑞信預測：標普年底上攻4600點大關

週二 (15 日) 瑞士信貸 (Credit Suisse) 列舉多個理由，預測標普今年底前將上漲逾 8% 挑戰 4600 點大關。
外界認為近期高通膨數據可能開始帶給企業獲利壓力。瑞士信貸策略師 Jonathan Golub 稱，儘管投入成本較高，但企業正握有巨大定價權力 (pricing power)，理應會帶來更大的盈利能力。
一些聯準會官員暗示準備開始討論縮減資產購買規模，市場稍稍提早了對升息時間點的預測。
Jonathan Golub 回顧過去 1994 年、1999 年、2004 年和 2015 年的升息周期總結出，在首次升息前 12 個月和 36 個月後，企業獲利強勁，只有在殖利率曲線趨平時才會減弱。
面對物價上漲，美債殖利率下降的跡象可能意味著停滯性通貨膨脹 (stagflation) 正逼近。Jonathan Golub 反駁道，這不太可能，因為通膨在很大程度上被視為暫時的，
自去年 7 月中旬以來，美國經濟穩步改善，促使股市繼續上漲，Jonathan Golub 研判，這是標普持續上漲的真正催化劑。
Jonathan Golub 提到，雖然之後改善的步伐肯定會放緩，這個企業成長和獲利將延續到 2022 年。
標普 500 指數週二自昨日歷史高點 (4,255.15) 回落 8.56 點，或 0.20%，收 4,246.59 點。