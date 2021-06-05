美股樂觀情緒轉變 看多比率下滑 機構投資人也降低股市曝險

據調查，去年 12 月市場約近 7 成認為標普 500 指數將持續走高，然而，經歷加密貨幣和迷因股的各種大起大落使指數盤整兩個月後，現階段牛市支持者僅剩一半，市場情緒、機構投資人資產配置正出現變化。

Evercore ISI 周五 (4 日) 對投資人和企業客戶進行的最新調查顯示，目前通膨或升息普遍被視為股市即將面臨的最大風險，其中認為股市未來上漲 10% 的比率已從去年 12 月的 66% 降至 51%。

市場樂觀情緒正在收斂，儘管美國總統拜登同意擱置加稅、新增非農就業人口低於預期的消息傳出，大盤仍然停滯不前。隨著股市本益比居於網路泡沫高點，市場正出現「完美情境」，即經濟前景改善、通膨保持溫和，Wolfe Research 首席投資策略師 Chris Senyek 認為此情境可能會限制未來的報酬。

Senyek 表示 ：「完美情境發生機率極低，我們確信美國股市接下來 10% 的走勢是下跌，而非上漲。」

雖然拜登考慮擱置透過加稅資助 2.25 兆美元基建案，但經濟復甦已使聯準會打算於今年收緊寬鬆貨幣政策，此外，美國企業還面臨來自於成本端的獲利壓力，木材、石油和晶片等各種商品價格正在飆升。

市場也正在調整資產配置，巴克萊彙編數據顯示，5 月資產管理公司股票期貨曝險自 4 月份高峰下滑，對沖基金則從 2 年高點回落，股票基金的資金流入也下降至 180 億美元，僅為前 2 個月平均增幅的 3 成。

對沖基金股票曝險 (圖: Bloomberg)

不過大盤停滯不前並未澆熄散戶的狂熱，迷因股近期再度崛起，在散戶追捧下，AMC (AMC-US) 連續兩周的單周漲幅超過 80%，市值一度超過標普 500 指數中一半公司。

Miller Tabak+ 首席市場策略師 Matt Maley 表示，這種盲目買進現象顯示金融系統有太多資金在四處流動，當沖客在不顧基本面的情況下追逐報酬，意味著目前股市並不健康，當未來流動性下滑時，修正將不可避免。

(本文不開放合作媒體轉載)