賺錢門道多！疫情光環消散 臉書仍是大摩首選

摩根士丹利分析師週五報告指出，雖然疫情接近尾聲，社交媒體平台用戶參與度下降，但在大型社交媒體股中，臉書 (FB-US) 仍是他們的首選，因其投資和營利化的努力抵銷疫情結束帶來的衝擊。

「在大型社交媒體股中，我們仍最看漲臉書，因為我們看到他們領先的投資回報率 (ROI)、產品創新和各種功能營利化 (短片 Reels、商城 Marketplace、購物 Shopping 等等)，使他們能對抗近期參與度下降的阻力。」

摩根士丹利還看到臉書推動廣告成長，有助於抵抗用戶參與度的下降。

「我們還注意到，News Feed 廣告加載率即使只有些微提升，也能抵銷任何參與度的下降。在我們看來，臉書可以實現的營收程度能在明年帶來每股 16 美元以上的自由現金流，為我們對臉書股價 440 美元 (約上漲 30%) 的牛市預期開闢道路。」

隨著新冠疫情防疫限制的解除，大眾在社交媒體上花費的時間可能會減少。摩根士丹利表示，社交媒體使用量和參與度下降，會讓創新和廣告定價 / 投資回報率的重要性日益增加。這將有助於推動廣告成長，並讓該公司今年下半年和明年優於預期。

「對於社交平台來說，繼續開發產品 (社交購物、短片、地圖等) 來推升用戶參與度，並提供可衡量的廣告投資回報率，將廣告收入與交易直接連結起來，這些將變得越來越重要。」該分析師補充，這並非新興動態，但若要達到或超越預期，這些行動的重要性越來越高。