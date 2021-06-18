Nvidia大漲逾5% 投行調高目標價至854美元 

週四 (17 日) 投行 Jefferies 分析師 Mark Lipacis 將 Nvidia 目標價提高至 854 美元，成為華爾街目前最高目標價。
Mark Lipacis 將 Nvidia 目標價從 740 美元上調至 854 美元後，截稿前，台北時間週五凌晨 2 時 30 分許，Nvidia (NVDA-US) 上漲 5.28%，暫報每股 750.04 美元。
Mark Lipacis 最近與 Nvidia 財務長 Colette Kress 對談之後，Mark Lipacis 對 Nvidia 的前景更加樂觀，尤其是資料中心軟體許可的潛力。
Lipacis 寫道：「Nvidia 是運算領域第四次構造變革 (Tectonic Shift) 的主要受益者，其平行運算 (Parallel Computing) 在運算市場佔有一席之地。研判 Nvidia 對 CUDA 長達 10 年的投資帶來了多年的競爭優勢。」
CUDA 是 NVIDIA 研發的平行運算平台及編程模型，可利用繪圖處理單元 (GPU) 的能力大幅提升運算效能。
Lipacis 稱：「雖然軟體目前主要包含在硬體銷售中，但 Nvidia 數據中心的企業 AI 軟體可以像 VMware 授權其系統軟體那樣獲得許可。」
他引述 Kress 的話提到：「一旦軟體銷售成為業務的重要組成部分，Nvidia 就有可能將軟體銷售作為收入細項。」
Nvidia 期望收購 Arm 將在 2022 年初完成。Lipacis 預測：「Nvidia 將通過將 ARM 帶入資料中心、汽車和物聯網 (IoT) 市場，幫助 ARM 早造超越行動領域的模型。」
Lipacis 看多報告釋出之際，市場傳出，Nvidia 先前計劃以 400 億美元收購軟銀旗下英國的 Arm 交易協議，正面臨歐盟延遲審查，無法如期完成。
消息人士稱，歐盟委員會 (European Commission) 已經明確對 Nvidia 表示，收購案的審查時間將延遲至歐洲夏季休假之後。歐盟官方的延遲審查，也令 Nvidia 對 Arm 的收購交易將無法在明年 3 月份之前完成。