Nvidia大漲逾5% 投行調高目標價至854美元 

週四 (17 日) 投行 Jefferies 分析師 Mark Lipacis 將 Nvidia 目標價提高至 854 美元，成為華爾街目前最高目標價。

Mark Lipacis 將 Nvidia 目標價從 740 美元上調至 854 美元後，截稿前，台北時間週五凌晨 2 時 30 分許，Nvidia (NVDA-US) 上漲 5.28%，暫報每股 750.04 美元。

Mark Lipacis 最近與 Nvidia 財務長 Colette Kress 對談之後，Mark Lipacis 對 Nvidia 的前景更加樂觀，尤其是資料中心軟體許可的潛力。

Lipacis 寫道：「Nvidia 是運算領域第四次構造變革 (Tectonic Shift) 的主要受益者，其平行運算 (Parallel Computing) 在運算市場佔有一席之地。研判 Nvidia 對 CUDA 長達 10 年的投資帶來了多年的競爭優勢。」

CUDA 是 NVIDIA 研發的平行運算平台及編程模型，可利用繪圖處理單元 (GPU) 的能力大幅提升運算效能。

CUDA 是 NVIDIA 研發的平行運算平台及編程模型 (圖片：NVIDIA)

Lipacis 稱：「雖然軟體目前主要包含在硬體銷售中，但 Nvidia 數據中心的企業 AI 軟體可以像 VMware 授權其系統軟體那樣獲得許可。」

他引述 Kress 的話提到：「一旦軟體銷售成為業務的重要組成部分，Nvidia 就有可能將軟體銷售作為收入細項。」

Nvidia 期望收購 Arm 將在 2022 年初完成。Lipacis 預測：「Nvidia 將通過將 ARM 帶入資料中心、汽車和物聯網 (IoT) 市場，幫助 ARM 早造超越行動領域的模型。」

Nvidia 對 Arm 的收購交易正面臨歐盟延遲審查 (圖片：AFP)

Lipacis 看多報告釋出之際，市場傳出，Nvidia 先前計劃以 400 億美元收購軟銀旗下英國的 Arm 交易協議，正面臨歐盟延遲審查，無法如期完成。

消息人士稱，歐盟委員會 (European Commission) 已經明確對 Nvidia 表示，收購案的審查時間將延遲至歐洲夏季休假之後。歐盟官方的延遲審查，也令 Nvidia 對 Arm 的收購交易將無法在明年 3 月份之前完成。