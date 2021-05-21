AI商機900億美元！Nvidia地位獨特 券商喊買 激勵股價漲近4%

《巴倫》商周報導，KeyBanc 分析師認為，Nvidia (NVDA-US) 在構建人工智能 (AI) 晶片方面的能力卓越，其軟體可優化晶片以及在整個數據中心群中有獲利的潛力，因此上修其股票評級至「買進」。

受評級調升的激勵，Nvidia 週四上漲 21.87 美元或 3.89%，收 584.50 美元。

KeyBanc 分析師 John Vinh 報告寫道，Nvidia 有獨特地位，能將 AI 運算相關的全球需求轉換成獲利，Vinh 估計該市場規模約 900 億美元。在現代運算中，為 AI 和機器學習任務設計的數據中心是最複雜的挑戰，因此也是晶片公司獲取最高價值的機會之一。

Vinh 寫道，「我們認為 Nvidia 在主宰和獲利化這些終端市場上，占有獨特地位，這些終端市場合計代表著 900 億美元 (潛在市場規模)。」

Vinh 週三分析該公司股票，並給予等同「買進」的評級，目標價 700 美元。先前券商 KeyBanc 分析師 Weston Twigg 追蹤該股，給予「續抱」評級。Vinh 的目標價是基於該公司 2023 年預估盈餘的 48 倍計算。

Vinh 概述了 Nvidia 看漲的幾個看法：

電玩晶片

由於新冠疫情導致大眾居家時間拉長，電玩遊戲出現可觀成長，隨著全球疫苗接種越來越普及，電玩遊戲與 Nvidia 的顯示卡市場需求如何演變還有待觀察，但 Vinh 預期，疫情期間養成的習慣可能會延續下去，儘管未來一年可能會放緩一些。

Nvidia 電玩遊戲部門 2021 財年 (1 月止) 營收 77.6 億美元，為公司最大營收來源，其數據中心部門營收 67 億美元。

Arm Holdings 收購交易

倘若該交易失敗，將會是一大打擊，但 Vinh 認為 Nvidia 最近推出了基於 Arm 架構的處理器，這表明即使本身沒有買下 Arm，也有製造這類晶片的能力。

Nvidia 預計下週三盤後公布財報，華爾街預期共識為調整後 EPS 3.28 美元、營收 54.1 億美元。

在追蹤 Nvidia 的分析師中，35 位給予買進評級，6 位建議「續抱」，另有 2 位認為該「售出」，平均目標價 659.13 美元，隱含漲幅約 14%。

Nvidia 過去一年股價漲幅 52%，但同期費城半導體指數上漲 66%。