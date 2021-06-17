〈美股早盤〉美上週失業金意外回升 美股開平後走勢分歧 道瓊跌逾百點

美國公布上周初領失業金意外回升後，美股周四 (17 日) 開盤近乎持平，隨後走勢分歧，道瓊工業指數跌逾百點，標普 500 指數於平盤狹幅震盪，那斯達克綜合指數與費半分別小漲 0.15％和 0.53％。美元升至 2 個月高點，金價跌破每盎司 1800 美元關卡，至 10 個月新低。

備受矚目的 Fed 最新利率決議於台北時間周四清晨出爐，基準利率和 QE 規模雖維持不變，Fed 仍顯著上調今年經濟增長和通膨預期，利率點陣圖也顯示，半數以上決策官員認為，2023 年前至少升息 2 次。

在 Fed 明確表示寬鬆貨幣政策將逐步退場，並將升息時程提前後，風險偏好情緒轉弱，並引發股市拋售。

臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US) 周四開盤開低走高，花旗 (C-US)、摩根大通 (JPM-US) 與美國銀行 (BAC-US) 等對利率較敏感的銀行股則開高走低。

Fed 宣布緊縮政策並預告升息，打壓金價走勢，金價一度寫 10 個月以來最大跌幅，截稿前報每盎司 1789.20 美元，美元則延續漲勢，截稿前漲 0.53％至 91.695。

經濟數據面，美國上周初領失業金意外回升，至 41.2 萬人，為 4 月以來首度增加。

截至台北時間周四 (17 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 105.53 點或 - 0.31%，暫報 33928.14 點

那斯達克綜合指數上漲 21.30 點或 0.15%，暫報 14060.98 點

標普 500 指數下跌 3.47 點或 - 0.08%，暫報 4220.23 點

費半上漲 17.84 點或 0.56%，暫報 3218.85 點

台積電 ADR 上漲 1.11% 至每股 118.87 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.553%

紐約輕原油下跌 0.01% 至每桶 72.14 美元

布蘭特原油下跌 0.13% 至每桶 74.26 美元

黃金下跌 3.88% 至每盎司 1789.20 美元

美元指數上漲 0.53% 至 91.695 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

CureVac(CVAC-US) 早盤下跌 47.51％，至 49.76 美元。

德國生技公司 CureVac 公布初期試驗結果，旗下新冠疫苗有效性僅 47%，表現遠落後於同樣採 mRNA 技術生產疫苗的 Moderna 和輝瑞，後者有效性達 90%。

福特汽車 (F-US) 早盤上漲 1.96％，至 15.32 美元。

福特執行長 Jim Farley 出席德意志銀行汽車大會時表示，雖然晶片供應依舊存在不確定性，但自 4 月底公布全年展望以來，汽車業務正在改善，預計今年 Q2 的調整後 EBIT(稅前息前利潤) 將超過預期，並顯著優於去年表現。

嘉楠科技 (CAN-US) 早盤下跌 2.29％，至 9.37 美元。

這家礦機大廠宣布自合作夥伴 Genesis Digital Assets 取得 1 萬台比特幣礦機的採購訂單，預計 6 月底前全數交貨。該公司還宣布，今年 Q2 淨利潤估達 1.5 億至 2.5 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月費城製造業指數報 30.7，預期 30.5，前值 31.5

美國上周 (6/12) 初領失業金報 41.2 萬人，預期 36 萬人，前值自 37.6 萬人下修至 37.5 萬人

美國上周 (6/5) 續領失業金報 351.8 萬人，預期 342.5 萬人，前值自 349.9 萬人上調至 351.7 萬人

美國上周初領失業金自 4 月底以來首度上揚 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

摩根大通資產管理 (JP Morgan Asset Management) 全球市場策略師 Kerry Craig 表示，美國的強勁經濟代表通膨將來得更快，因為勞動力具有明確需求，市場正在轉向現實面。

Craig 預計，Fed 將自 9 月起開始討論縮減購債的計畫，明年初開始行動，並在 2023 年底前升息一次。

貝萊德 (BlackRock) 全球固定收益投資長 Rick Rieder 表示，既使 Fed 最後縮減了購債規模，利率溫和上揚，我們認為良好的經濟背景將顯著改善勞動力市場。

瑞銀私人財富管理 (UBS Private Wealth Management) 董事總經理 Tom Mantione 認為，因 Fed 暗示升息，短期內科技股表現恐難以勝過周期股。然而，鑑於經濟增速顯著快於通膨，再加上重啟經濟行情，長遠來看，科技股表現可望更加優異。