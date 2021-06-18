〈美股盤後〉美債殖利率下滑 科技股熱漲 道瓊收黑逾200點

美國聯準會轉偏鷹後，週四 (17 日) 美債殖利率下滑，提振科技股，但週期性股票抑制大盤漲勢，四大指數漲跌互現，道瓊收黑逾 200 點，台積電 ADR 漲逾 1.3%。

週四隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 7560 億美元，刷下歷史新高，連續 7 個交易日超過 5000 億美元。Fed 週三宣布將隔夜附買回操作 (RRP) 提高 5 個基點至 0.05%，超額存款準備金利率 (IOER) 提高 5 個基點至 0.15%。

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 週四以 4 比 0 投票通過了一項草案命令，計畫禁止華為、中興通訊、海能達通信、大華科技，以及海康威視等中企向美國銷售特定的電信和監控設備，指控這些設備對美國造成安全風險。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.77 億例，死亡數突破 383 萬例，美國累計確診超過 3350 萬例，累計死亡數超過 60 萬。印度累計確診超過 2970 萬例，巴西累計確診 1762 萬例。

週四 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 210.22 點，或 0.62%，收 33,823.45 點。

標普 500 指數下跌 1.84 點，或 0.04%，收 4,221.86 點。

那斯達克指數上漲 121.67 點，或 0.87%，收 14,161.35 點。

費城半導體指數上漲 30.70 點，或 0.96%，收 3,231.71 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，資訊科技、醫療保健和非必需消費品領漲，能源、金融和材料領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體上漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.26%；臉書 (FB-US) 上漲 1.64%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.80%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.17%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.37%。

道瓊成分股多收黑。卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 3.55%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 3.126%；高盛 (GS-US) 下跌 2.56%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.89%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 3.55%；波音 (BA-US) 下跌 1.26%；旅行家 (TRV-US) 下跌 2.57%。

費半成分股表現不俗。英特爾 (INTC-US) 跌 0.070%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.25%；美光 (MU-US) 漲 0.19%；AMD (AMD-US) 上漲 5.55%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.76%；高通 (QCOM-US) 漲 0.30%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.32%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.01%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.54%。

個股消息

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.26% 至每股 131.79 美元。研調機構 Strategy Analytics 報告顯示，今年第 1 季蘋果 5G 手機雖然出貨量季減 23%，但仍拿下全球 29.8% 市占居冠。

今年第 1 季蘋果 5G 手機市占奪冠 (圖片：蘋果)

Nvidia (NVDA-US) 收漲 4.76% 至每股 746.29 美元。投行 Jefferies 分析師 Mark Lipacis 看好資料中心軟體許可的潛力，將 Nvidia 目標價提高至 854 美元，成為華爾街目前最高目標價。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.80% 至每股 2,434.87 美元。AMD (AMD-US) 上漲 5.55% 至每股 84.56 美元。AMD 和 Google Cloud 週四聯合宣布，Google 將開始提供基於 AMD 最新資料中心晶片 Milan 的雲端運算服務，此舉讓 AMD 有望進一步從英特爾手中奪取更多市占。

經濟數據

美國 6 月費城製造業指數報 30.7，預期 30.5，前值 31.5

美國上周 (6/12) 初領失業金報 41.2 萬人，預期 36 萬人，前值自 37.6 萬人下修至 37.5 萬人

美國上周 (6/5) 續領失業金報 351.8 萬人，預期 342.5 萬人，前值自 349.9 萬人上調至 351.7 萬人

華爾街分析

Fed 週三公布利率會議結果，大幅調高通膨預期，提前升息時間框架。瑞銀全球財富管理美洲股票主管 David Lefkowitz 稱：「我認為人們腦海中有這樣一種情景，Fed 將允許更大、更長期的通膨超標，隨著昨天利率點陣圖釋出，人們正在重新思考這種情況。」

摩根大通週四發布報告稱：「似乎重啟速度更快和更高通膨，意外帶來聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的一些鷹派，但我們懷疑 Fed 主要在 2023 年有 0 或一次升息，我們預測明年初將開始縮減購債。」

Pimco 分析顯示：「縮減購債計畫現可能最快在 9 月宣布，大約需要 6 到 9 個月才能結束刺激計劃，儘管 2023 年的失業率和通膨預測幾乎沒有變化，但 FOMC 對於升息偏鷹派的變化出現，表明 Fed 對通膨超調的容忍度低於之前預期。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主