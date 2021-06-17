聯準會暗示可能提前升息 投信：目前談還太早

聯準會暗示將提前在 2023 年升息，拖累美股走跌，保德信投信指出，過去 Fed 緊縮貨幣政策，通常先從動縮減購債開始，最後才會啟動升息，目前談論升息言之過早。

聯準會一如市場預期，維持利率區間在 0-0.25% 不變，並繼續維持每月 1200 億美元的資產購買計畫，但點陣圖卻暗示升息時程可能提前至 2023 年，其中逾 6 成的決策委員認為 2023 年將會升息 2 次，每次一碼。

Fed 主席鮑威爾則表示，決策官員僅開始談論「討論縮減購債」議題，但 Fed 仍在監測經濟數據，尚未就資產購買計畫做出任何決定

保德信投信市場策略團隊主管葉家榮分析，觀察委員對 2023 年預估利率落點分布之廣，顯示 Fed 內部對此缺乏很強的共識，若光看 2023 年預估利率中位數，可能會過度解讀。

葉家榮表示，FOMC 對於明後兩年通膨預測未見大幅調整，顯示通膨回升應該是反應低基期、供應鏈吃緊問題，仍屬暫時性現象，預期今年創高之後將回落至正常水準。

葉家榮分析，目前市場普遍仍預估 8 月底 Jackson Hole 央行年會將釋出縮減購債訊號，儘管後續 Fed 釋放縮減購債訊號可能引發金融市場短期震盪，但市場也已部分反映縮減購債議題，例如美國 4 月及 5 月消費者通膨年增率雖然飆升至 13 年新高，十年期公債殖利率也並未大幅彈升。

葉家榮認為，無論縮減購債或升息，均代表景氣仍處於擴張階段，目前市場位居高檔，短期受政策影響震盪難免，但中長期盤勢仍將回歸基本面，且預期下半年歐美解封後的強勁需求將進一步推升景氣復甦動能，有利於風險性資產表現，近期市場拉回反而可著眼中長線伺機擴大布局。

其中股市方面，受惠解封後的需求及因應第四季旺季的補庫存效應，企業獲利及資本支出可望進一步提升對股市的實質支撐，其中，美股景氣復甦及企業獲利增長態勢最為明確，投資人不妨透過美股或全球型股票基金介入，類股方面則看好兼具成長及需求穩定特性的醫療產業。