新加坡5月出口續增8.8% 但低於市場預期

根據新加坡企業發展局 (ESG) 在週四 (17 日) 發布的數據顯示，受惠於機械、化學品等產品的需求，新加坡的 5 月非石油國內出口額 (NODX) 成長 8.8%，增幅進一步擴大，但低於市場預期。

數據顯示，新加坡 5 月 NODX 較去年同期增長 8.8%，高於 4 月的 6%，但低於市場預期的 16%。經季節性調整後，新加坡 5 月 NODX 月減 0.1%，好於 4 月份的月減 8.8%。

從各類別來看，5 月份電子產品出口額年增 11 %，高於 4 月的 10.9%。其中，積體電路 (IC)、電信設備、二極體及電晶體的增長最大，分別成長了 5.8%、52.3% 和 53.9%。

5 月份非電子產品出口額則增長 8.1%，高於 4 月的 4.7%。其中，成長幅度最大的是專業機械、石化產品、基礎化學品，分別成長了 58%、55.7%、96.8%。

從出口國來看，新加坡 5 月份對主要市場的 NODX 整體上升，但對美國、日本和歐盟則有所下降，出口額較去年同期分別下跌 34.8%、23.4%、1.2%。出口成長最多的則是中國、香港、馬來西亞、新興市場，出口額較去年同期分別增長了 36.9%、30.2%、27.1%、41.4%。

新加坡 5 月貿易總額年增 30.9%，延續上月 26.3% 的增長，進出口分別增長 32.2% 和 29.8%。

新加坡金管局 (MAS) 曾表示，新加坡經濟今年的成長步調將超越以往趨勢，但是疫情期間受打擊最深的產業，仍面臨顯著的需求短缺。核心通膨可望保持在低點，寬鬆政策立場仍合宜。