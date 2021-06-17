〈台股盤前〉Fed預計提前升息 台指期夜盤挫逾百點 大盤恐同步修正

美國聯準會 (Fed) 預測升息時程提前至 2023 年，美股四大指數盡墨，台指期夜盤也挫逾百點，在市場氛圍轉為保守下，大盤今 (17) 日恐跟進修正，而台積電將除息，能否順利填息也是今日市場另一關注焦點。

Fed 結束為期 2 天的 6 月利率政策會議，雖然利率政策按兵不動，但預期升息時程恐將提前至 2023 年，以及開始討論縮減 QE，並大幅提高通膨和經濟成長預期。

消息一出也拖累周二美股走勢，道瓊下跌 265.66 點或 0.77%、那指標普下跌下跌 22.89 點或 0.54%、那指跌 33.17 點或 0.24%、費半跌 24.97 點或 0.77%；台指期夜盤也同步走弱，收跌 116 點或 0.67%，來到 17123 點。

市場消息方面，台積電 (2330-TW) 今日將除息 2.5 元，市值將減少約 648 億元，影響大盤指數約 21.33 點，但台積電 ADR 下跌 1.3%，加上大盤氛圍轉為保守下，能否順利填息成為市場焦點。

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘表示，目前接單相當強勁，且特規產品 (Specialty) 多是 1-3 年的長約，隨著營收比重拉升、產品結構改善，加上供應商持續優化，毛利率將維持向上趨勢，不輸日廠。

匈牙利媒體報導，鴻海 (2317-TW) 子公司 Cloud Network Technology 規劃投資 1430 萬歐元、約新台幣 4.78 億元，擴大鴻海集團原有位於科馬羅姆的廠區及投資雲端運算應用。

記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 的 6 吋晶圓廠出售案，最新消息傳出最終買家是日本最大半導體設備商東京威力科創 (TEL)，以 28 億元標下，並已和旺宏簽下優先議價權，相關事宜也談至最後階段，未來可能規劃以該廠無塵室作為零組件或設備倉儲中心。