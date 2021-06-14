本週操盤筆記：Fed 6月會議、拜登訪歐、日本央行6月會議

本週重點國際財經大事包括：聯準會 6 月利率會議、拜登訪歐、日本央行 6 月利率會議，其中市場最為關注聯準會 6 月利率會議。

本週操盤筆記 (0614-0618)

1. 聯準會 6 月利率會議：

台北時間週四 (17 日) 凌晨 2 時，聯準會 (Fed) 將公布 6 月利率決議，市場預期，Fed 將繼續維持利率走廊在 0-0.25% 不變，並且繼續維持現行最高每月 QE 購債 1200 億美元政策不變。

另外，由於 Fed 近期持續向市場強調當前高通膨狀況只是「暫時現象」，主因為去年的低基期效應以及短期供應鏈緊俏，故市場也關注 Fed 對於通膨展望是否改變，以及今年內是否可能啟動縮減 QE 購債 (Taper)。

2. 拜登訪歐：

週一 (14 日) 起，美國總統拜登 (Joe Biden) 將前往歐洲參加北約領導人峰會，且週三 (16 日) 亦將與俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 會面。

市場目前傳出，歐盟領導人期待在本次的北約峰會上，結束美、歐之間的關稅戰。

3. 日本央行 6 月利率會議：

週五 (18 日) 日本央行 (BOJ) 將召開 6 月利率會議，市場預期，日本央行將繼續維持政策利率在 -0.1% 不變，並且維持殖利率曲線定錨目標在 10 年期日債殖利率 0.00% 不變。

由於日本國內新冠疫情未解，使得當前剛步上復甦軌道的日本經濟仍然脆弱，先前日本央行副總裁雨宮正佳曾表示，若日本經濟有需要，日本央行將延長疫情援助計劃，也願意在必要時擴大貨幣寬鬆。