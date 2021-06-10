〈美股熱門股〉散戶新寵Clean Energy Fuels狂飆31% 默克新冠口服藥受矚漲逾2%

天然氣公司 Clean Energy Fuels 成散戶新寵，狂飆 31.52%

天然氣公司 Clean Energy Fuels(CLNE-US) 成散戶新寵兒，周三股價大漲 31.52% 至每股 13.02 美元，盤後續揚 8.06%。

HypeEquity 數據顯示，Clean Energy Fuels 在當日收盤前，是 Reddit 論壇散戶投資人討論度排行第二的公司。該公司的流動股比率相對較低，為 66%，意味著較容易受操控。FactSet 調查數據顯示，其約有 8% 的上市股票遭做空。

CNBC 財經媒體主持人 Jim Cramer 發推文表示，Clean Energy Fuels 十年來營收不見成長，也幾乎沒有獲利能力，投資人必須小心。他也說這檔並非迷因股票，並引用瑞士信貸的報告內容指出，該檔股票是因與亞馬遜、道達爾 (Total)、英國石油（BP）的交易才引起投資人注意。

默克新冠病毒口服藥獲華府青睞，上漲 2.27%

製藥公司默克（Merck）(MRK-US) 周三宣布，若公司研發的新冠病毒口服藥有效並獲監管機構批准，美國政府將支付 12 億美元，購買公司 170 萬錠，消息激勵股價上漲 2.27% 至每股 74.04 美元。

默克正與 Ridgeback Biotherapeutics 共同研發口服藥，目前正對非住院患者進行晚期試驗，以評估口服藥療法是否能降低住院或死亡風險，同時也表示若口服藥證實有效，將在下半年申請緊急授權使用 (EUA)。

美國衛生及公共服務部也表示，將招募 1,850 名患者進行新冠病毒口服藥試驗計畫，新藥實驗數據將於下半年公布。

金寶湯警告通膨壓力侵蝕利潤，下跌 6.51%

食品公司 Campbell Soup Company（金寶湯）(CPB-US) 周三盤前公布 2021 會計年度第三季財報表現不佳，且下修全年財測，影響股價收盤跌 6.51%，收每股 45.92 美元。

金寶湯第三季營收較去年同期減少 11% 至 19.84 億美元，經調整後每股獲利下滑 31% 至 0.57 美元，調整後息稅前利潤（EBIT）也下滑 27% 至 2.83 億美元。

金寶湯執行長 Mark Clouse 表示，與去年新冠疫情開流行時的相比，今年第三季營收面臨更大阻力，由於通膨不斷升溫影響、供應鏈短期成本增加，將推動零食部門轉型。

該公司財務長 Mick Beekhuizen 也說，新冠疫情爆發後營運受到影響，毛利率恐下降一半左右。