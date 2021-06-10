鉅亨美股雷達：好未來EV/Sales價值浮現、京東現金流預期大幅增長

盤前重要看點：

週三 (9 日) 10 年期美債殖利率向下跌破 1.5%，創下自今年 3 月以來最低點，顯示市場對於通膨預期的展望，已漸漸相信聯準會 (Fed) 的論點「高通膨僅是暫時性」。

事實上，因為近期美國通膨率急升，但由於 Fed 也尚維持 QE 的寬鬆政策，故使得美國實質利率並未跟隨美國經濟復甦上行，仍然處於遠低於疫情前的水平，這確實存在上升壓力。

但部分市場分析認為，若 Fed 屢屢重申的「高通膨僅是暫時性」之論點正確，那麼以下情況將是可能存在：

若銅價自歷史高位下跌，例如回到 2017 年水平，那麼這可能導致美債的通膨預期下行，假定實質利率變化不大，那麼 10 年期美債殖利率就將出現下行，故 1.5% 有可能成為 10 年期美債殖利率的上限，而不是市場預期的下限。

而若 10 年期美債殖利率在下半年上漲空間不大，那麼在估值評價上，伴隨著科技股的獲利能力持續走強，科技股將可望持續收斂估值，並對股價上漲提供空間。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 152.68 點，或 0.44%，收 34,447.14 點。

S&P 500 指數下跌 7.71 點，或 0.18%，收 4,219.55 點。

那斯達克指數下跌 13.16 點，或 0.09%，收 13,911.75 點。

費城半導體指數下跌 12.74 點，或 0.40%，收 3,158.48 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國 5 月 CPI 年增率，市場預期 4.7%，前值為 4.2%。

美國 5 月核心 CPI 年增率，市場預期 3.4%，前值為 3.0%。

美國上週初請失業金 (萬人)，市場預期 37.0，前值為 38.5。

美國上週續請失業金 (萬人)，市場預期 370.0，前值為 377.1。

重要個股動態：

1. 京東 (JD-US)

美股投資網站 Simply Wall St 利用現金流折現法來估計京東內在價值，自今年起未來 10 年，京東預期的自由現金流分別為人民幣 217 億、269 億、398 億、434 億、553 億、640 億、713 億、775 億、827 億 和 870 億元，這些現金流當前的價值為 3570 億人民幣。

Simply Wall St 再利用過去 5 年中 10 年期美債平均利率估計未來的增長，同時假設股本成本為 7.6%，京東終值為 870 億人民幣 × (1 + 2.0%) ÷ (7.6%– 2.0%) = 1.6 兆人民幣，終值的當前價值為 1.6 兆人民幣 ÷ ( 1 + 7.6%)10 = 7510 億人民幣。

京東總股權價值等於未來 10 年現金流當前價值與終值當前價值之和，即 1.1 兆人民幣，約合每股 111.9 美元，而按當前每股 73.3 美元股價計算，這意味著京東被低估 35%。

JD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 希捷 (STX-US)

知名硬碟廠希捷在上調財報預期之後，多名華爾街分析師紛紛上調目標價。

週三 (9 日) 希捷股價收盤報每股 99.33 美元。

如美國銀行分析師 Wamsi Mohan 即發表報告認為，由於雲端服務、企業、加密貨幣、安全監控等領域皆對希捷的硬碟需求非常強勁，預計 2021 年希捷每股盈餘 (EPS) 可能高達 10 美元，故維持對希捷股票的「買進」評級，並將目標價由 120 美元上調至 135 美元。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 亦維持對希捷股票的「增持」評級，把目標價由 98 美元上調至 114 美元。

花旗銀行則維持對希捷股票的「中性」評級，但將目標價由 85 美元上調至 100 美元。

STX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜股價已連續 11 個月在每股 3200 美元上下徘徊，這使得市場開始質疑，亞馬遜在連續多季營收、獲利表現強勁之下，都未能提振亞馬遜股價，那麼亞馬遜未來還有上漲空間嗎？

在 FAANG 估值評價中，亞馬遜本益比是最高的，超過 62 倍，故如此高的本益比也意味著亞馬遜股價或許太高。

雖然目前亞馬遜也正遭遇到一些利空，例如全球政府對於網路巨頭的反托拉斯監管具有不確定性、且 Jeff Bezos 辭任首席執行長等。

但是值得注意的是，亞馬遜多項利多因子，很可能也將準備發酵。

除了目前亞馬遜電子商務和雲端運算快速增長，事實上亞馬遜內容業務也在快速增長，業務已進一步多元化。

另外，市場最為關注的是亞馬遜的設備業務之增長速度，市場預期這將成為亞馬遜內容業務增長的催化劑。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

4. 好未來 (TAL-US)

由於中國政府加強針對營利性補教業的監管力道，故讓一系列中概股的教育公司股價大幅下挫，過去 1 個月高途股價累計下跌 41.5%，新東方累計下跌 42.7%，好未來下跌 50%。

雖然週三 (9 日) 中概教育股沒有具體利多，但三家公司股價皆出現反彈，高途上漲 2.45%，盤中漲幅一度達到 19%；新東方漲幅為 5.5%，盤中漲幅一度達到約 11%；好未來漲幅為 2.85%，盤中漲幅一度達到 11.5%。

市場分析，中概教育股股價反彈的原因可能很簡單，就是跌深後的「價值浮現」。

目前好未來 EV/Sales 比重僅 4 倍，新東方為 3.6 倍，高途更低僅為 3.0 倍，故開始浮現價值投資機會。

上週，高盛下調了高途股票評級，但給予 20 美元目標股價，以目前高途股價衡量，意味著還有約 25% 上漲空間；新東方 13.2 美元目標股價意味著還有 55% 上漲空間；好未來 53 美元的目標股價，意味著它還可能上漲 79%。