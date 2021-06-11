〈美股熱門股〉GameStop跌27%迷因股也收黑 製藥公司ORPH飆300%

GameStop 發新股引股價稀釋擔憂 + SEC 調查，跌 27.16%

遊戲零售商 GameStop(GME-US)宣布將發行多達 500 萬股新股，引發目前股東對股價稀釋的擔憂，該公司並披露美國證券交易委員會 (SEC) 調查本身和其他公司的股票交易的請求，周四（10 日）下跌 27.16% 至每股 220.39 美元，創下 11 周以來最大單日跌幅。。

其他受散戶追捧的迷因股也遭連累收黑，健康保險公司 Clover Health(CLOV-US) 下跌 15.25%、溫蒂漢堡 (WEN-US) 下跌 3.13%、天然氣公司 Clean Energy Fuels(CLNE-US) 下跌 15.59%、全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 下跌 13.23%。

GameStop 周三公布第一次財報時宣布將發行多達 500 萬股新股，引發目前股東對股價稀釋的擔憂。

GameStop 同日證實，在 5 月 26 日收到 SEC 調查通知，將提供有關股票交易的文件和資訊，並暗示其他公司也正遭到調查。

不過證券公司 Wedbush Securities 卻將 GameStop 的目標價從每股 39 美元上調至 50 美元，該公司分析師表示，儘管 GameStop 可能會出售 500 萬股新股，但影響相當「溫和」，相當於僅稀釋 7% 而已。

Orphazyme 新藥上市在望，飆漲 301.53%

丹麥生物製藥公司 Orphazyme(ORPH-US) 周四股價狂飆 301.53% 至每股 21 美元，是美國主要指數中漲幅最大個股，當日因 20 次的股價波動而暫停交易，盤中漲幅一度達到 1387%。

Orphazyme 證實當天並無任何新公告或消息。該公司致力開發熱休克蛋白反應治療 C 型尼曼匹克氏症（一種罕見遺傳疾病）技術，目前開發出的新藥 Arimoclomol 正等待美國食品藥物管理局 (FDA) 核准上市。

Orphazyme 預計新藥通過審查後，在治療該類型罕見遺傳疾病上的銷售額將達到 2,000 萬美元。此外，新藥在歐洲藥品管理局 (EMA) 的審查也將在今年第四季確定結果，目前 Arimoclomol 為全球治療該疾病的一線療法。

生技公司 Galecto 買盤熱絡，大漲 60%

開發治療纖維化、癌症的臨床階段藥物生技公司 Galecto(GLTO-US)，周四也出現驚人漲幅，終場大漲 60% 至每股 8 美元，是主要指數中漲幅第二大個股，當日因漲幅劇烈波動暫停交易 7 次，盤中漲幅多達 170%。