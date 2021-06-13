英國與歐盟爭端升級 強生威脅單方面暫停部分脫歐協議

英國首相強生 (Boris Johnson) 一再威脅，將單方面暫停部分脫歐協議，這一表態可能對 G7 峰會的前景蒙上陰影。

強生警告，在涉及北愛爾蘭的貿易寬限期於 6 月 30 日結束後，如果歐盟不同意達成妥協，英國可能單方面採取行動，暫停遵守部分脫歐協議。

歐盟與英國近期互相指責，對方沒有遵守脫歐協議中，有關向北愛爾蘭運送貨物的規定。因為依《北愛爾蘭議定書》，北愛爾蘭在英國脫歐後繼續留在歐盟關稅同盟和單一市場，因此，從英國其他地區運往北愛爾蘭地區的物品，必須要接受歐盟規則的檢查。

這一爭論被英國媒體稱為「香腸戰爭」，原因是如果《北愛爾蘭議定書》於 6 月 30 日生效後，北愛爾蘭需要遵循歐盟食品安全規定，禁止來自第三國及其他區域的非冷凍香腸等產品。

在法國馬克宏 (Emmanuel Macron) 和其他歐盟領導人，利用峰會間隙的會議敦促他妥協之後，強生周末回擊稱，歐盟正在製造「各種障礙」，而不是明智地應用協議。

他強調：「如果協議繼續以現在這種方式實施，我們顯然會毫不猶豫地觸發第 16 條款」。

強生指責，與他交談過的歐盟領導人，「似乎誤解了英國是一個單一的國家、單一的領土，我只需要讓他們記住這一點。」

馬克宏與德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 正利用與強生的雙邊會談，強調全面實施脫歐協議的重要性。歐盟官員證實，閉門會談中雙方分歧嚴重，而現在這種矛盾已經公開化。

與此同時，強生希望在 G7 領導人峰會上，將重點放在應對開發中國家的新冠危機以及有關應對氣候變化的具體措施上。