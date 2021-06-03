〈紐約匯市〉美元從五個月低點回到平盤 市場靜待5月就業報告 

美元周三 (2 日) 從五個月低點回到平盤附近，投資人靜待周五將出爐的 5 月非農就業報告。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤微漲 0.001% 至 89.907，盤中遊走在 89.856 和 90.247 之間。

上月初 4 月非農就業報告遠低於市場預期，曾導致美元急貶，而本周二數據顯示美國 5 月製造業景氣保持擴張，但勞動力短缺是限制生產的因素之一。

如果周五的就業報告依舊疲軟，將打壓美國公債殖利率，進而抑制美元。

BK 資產管理公司執行董事 Boris Schlossberg 說：「在非農就業報告出爐前，美元基本上就是在原地踏步。經濟復甦題材大致已經反映，整個復甦曲線可能比人們預期和緩得多。」

歐元兌美元微升 0.01% 至 1.2215 美元，從盤中稍早觸及的 1.22545 美元多個月高點拉回。

由於能源價格大漲，歐元區 4 月生產者物價漲幅超過市場預期，歐洲央行 (ECB) 表示，通膨率可能在今年暫時突破目標，但工資成長依然貧乏，代表未來幾年通膨仍在控制範圍。

英鎊兌美元升值 0.15% 至 1.4167 美元，稍早一度攀抵 1.4250 美元的三年高點。

加幣回軟，對美元貶值 0.22% 至 1.2065 加幣，加幣稍早一度隨著油價走勢勁揚，以 1.2077 加幣刷新六年高點。

澳幣貶值 0.01% 至 0.77525，紐元也貶 0.24% 至 0.7234。

人民幣稍稍走軟，離岸人民幣兌美元貶值 0.07% 至 6.38 元，周一曾觸及 6.3526 元。

加密貨幣市場暫時擺脫低氣壓，比特幣上漲 3.52% 至 37983.25 美元，以太幣 (ETH) 上漲 7.37% 至 2767.65 美元。

狗狗幣大漲 25.31% 至 0.402919 美元，交易平台 Coinbase 宣布將開放該幣交易。

截至周四 (3 日) 台灣時間約 6:00 價格：