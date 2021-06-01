美國5月ISM製造業持續擴張 人力、原料短缺恐限制增長力道

美國 5 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 報 61.2，較前值小幅上揚，但遜於市場預期，製造業活動雖持續擴張，ISM 警告，人力和原物料短缺問題仍繼續限制製造業增長。
5 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：
- 新訂單指數報 67.0，前值 64.3
- 生產指數報 58.5，前值 62.5
- 雇傭指數報 50.9，前值 55.1
- 供應商交貨指數報 78.8，前值 75.0
- 存貨指數報 50.8，前值 46.5
- 客戶端存貨指數報 28.0，前值 28.4
- 價格指數報 88.0，前值 89.6
- 未完成訂單指數報 70.6，前值 68.2
- 出口訂單指數報 55.4，前值 54.9
- 原物料進口指數報 54.0，前值 52.2
觀察細項指數，5 月新訂單指數上升至 67，受制於人力和原物料短缺，生產和僱傭指數均較上月下滑，前者寫下 2020 年 6 月以來最低。
供應商交貨指數續寫 47 年以來最高，交貨速度依舊緩慢，反映人力、物流以及原物料價格上的種種限制。價格指數較上月小幅下滑，但仍是 2008 年 7 月以來最高水平。
存貨指數雖較上月回升，因供應商交貨狀況跟不上新訂單增長水平，故仍處於不穩定狀態，未完成訂單則持續累積，創下 1993 年 1 月以來最高。
ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，5 月製造業景氣持續擴張，企業和供應商仍在努力滿足不斷增長的需求水平，但交貨時間拉長、關鍵原物料短缺、大宗商品價格上揚以及物流困境等問題，也繼續影響製造業各領域。
Fiore 續指，因人力和零件短缺所導致的停工，加上人力招募困難，依舊是限制製造業增長的主要因素。
IHS Markit 美國 5 月製造業 PMI：
在產出擴張和新訂單強力支撐下，Markit 美國 5 月製造業 PMI 終值報 62.1，高於初值的 61.5，續創有紀錄以來新高。
Markit 報告顯示，受惠於海內外需求回升，5 月新訂單以史上最快紀錄增長，但供應鏈問題仍持續影響營運能力，加上人力短缺，未完成訂單正急遽上揚。