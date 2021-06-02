關注焦點：

周三：褐皮書 (深夜 02：00)

周四：ADP (20l15) PMI(21l45)

ISM (22：00)

周五：美國 5 月非農數據 (20：30)

今日重要經濟數據：

14：00 德國 4 月實際零售銷售月率 ‧ 預測 - 2.0%‧ 前值 + 7.7%

14：00 德國 4 月實際零售銷售年率 ‧ 前值 + 11.0%

14：45 法國 4 月預算收支 ‧ 前值逆差 600.7 億

16：30 英國 4 月英國央行消費者信貸 ‧ 預測增加 5.0 億 ‧ 前值減少 5.35 億

16：30 英國 4 月抵押貸款發放金額 ‧ 前值增加 118.32 億

16：30 英國 4 月抵押貸款批準件數 ‧ 預測 8.5 萬件 ‧ 前值 8.2735 萬件

16：30 英國 4 月 M4 貨供額 ‧ 前值 + 0.6%

17：00 歐元區 4 月生產者物價指數 (PPI) 月率 ‧ 預測 + 0.9%‧ 前值 + 1.1%

17：00 歐元區 4 月生產者物價指數 (PPI) 年率 ‧ 預測 + 7.3%‧ 前值 + 4.3%

XAU 倫敦黃金 - 金價下探趨向線支撐，短線尚處承壓

金價周二回跌，盤中稍早一度觸及近五個月高位，因強勁的美國製造業數據和較高的公債收益率削弱了黃金吸引力。數據顯示，美國 5 月製造業活動加速，經濟重啟釋放了積壓的需求，提振訂單。投資者現在等待關鍵的美國經濟數據，最主要的就是將於周五出爐的就業報告。

倫敦黃金方面，在連續四周漲勢，並自 4 月以來累計錄得逾 230 美元的漲幅後，圖表可見 RSI 及隨機指數均已達至 80 水準上方的超買區域，故需慎防金價升勢有機會稍告緩止。當前關鍵支持位先會回看上升趨向線 1892 水準，若後市跌破此區，預料金價將開展跌勢；較大支撐看至 1880 以至 1862 美元。至於上方阻力料為 1920 及 1934 美元，下一級看至 1950。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

5 月 17 日–1,035.93 噸

5 月 18 日–1,035.93 噸

5 月 19 日–1,031.27 噸

5 月 20 日–1,037.09 噸

5 月 21 日–1,042.92 噸

5 月 24 日–1,046.12 噸

5 月 25 日–1,046.12 噸

5 月 26 日–1,044.08 噸

5 月 27 日–1,044.08 噸

5 月 28 日–1,043.21 噸

5 月 31 日–1,043.21 噸

6 月 1 日–1,045.83 噸

6 月 1 日上午定盤價：1907.70

6 月 1 日下午定盤價：1899.35

倫敦黃金 6 月 2 日

預測早段波幅：1894 – 1902

阻力位：1906 – 1913 – 1926

支持位：1886 – 1876 – 1852

XAG 倫敦白銀 - 銀價橫盤待變，仍處回調風險

倫敦白銀方面，近日整體走勢處於窄幅橫行，圖表見 RSI 及隨機指數均處於超買區域，而這一段升勢形成一上升趨線位於 27.75 美元，故短線銀價若跌破此區，將見銀價陷入回調階段。以黃金比率計算，38.2% 的回調幅度為 26.88，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則為 26.30 及 25.70 美元。阻力位預估在 28.40，下一級參考上月高位 28.74 以至 29 美元關口。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

5 月 17 日–17,598.97 噸

5 月 18 日–17,780.75 噸

5 月 19 日–17,780.75 噸

5 月 20 日–17,821.15 噸

5 月 21 日–17,878.85 噸

5 月 24 日–17,936.56 噸

5 月 25 日–17,936.56 噸

5 月 26 日–17,936.56 噸

5 月 27 日–17,936.56 噸

5 月 28 日–17,936.56 噸

5 月 31 日–17,936.56 噸

6 月 1 日–17,936.56 噸

倫敦白銀 6 月 2 日

預測早段波幅：27.70 – 28.05

阻力位：28.30 – 28.80 – 29.15

支持位：27.45 – 27.25 – 26.90

EUR 歐元 - 美元盤整待變，關注本周數據表現

美元指數近兩個月的下跌，至上周二低見 89.53，過去兩周美指已多試探試 89.50 水準，故留意若本周仍可繼續守住此區，或見有重新走穩的傾向。當前焦點是一道下降趨向線形成的阻力位於 90.10 水平，突破此區料見較明顯的反撲。以自 3 月 31 日高位 93.44 的累計跌幅計算，38.2% 的反彈幅度看至 91.05，50% 及 61.8% 分別為 91.50 及 91.95 水準。至於向下較大支持參考 1 月低位 89.21 以至 2018 年 2 月的低位 88.25。

歐元兌美元方面，自上周五低位反彈，不過，對於歐洲央行 6 月 10 日會議的鴿派基調預期料會限制歐元的上升空間。技術走勢而言，歐元兌美元自三月底於 1.1702 低位反覆走高，至上周二升見 1.2266 水準，但在連續兩日遇阻相若區域後回調。圖表見 RSI 及隨機指數均處下行，MACD 指標亦剛下破訊號線，若匯價後市跌破 25 天平均線 1.2130 水平，亦即上周曾險守著的位置，料歐元將面臨回挫風險。黃金比率計算，38.2% 的回調幅度在 1.2050，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 1.1985 及 1.1915 水準。向上較大阻力看至 1.2350 以及 1.25 關口。

本週要聞：

德國 5 月消費者物價指數 (CPI) 初值較上年同期上升 2.5%

德國 5 月消費者物價調和指數 (HICP) 初值較前月上升 0.3%

德國 5 月消費者物價調和指數 (HICP) 初值較上年同期上升 2.4%

德國 5 月消費者物價指數 (CPI) 初值較前月上升 0.5%

預估波幅：

阻力 1.2350 – 1.2500

支持 1.2130* - 1.2050 – 1.1985

JPY 日圓 - 日圓再獲支撐於 110 關口，短期呈反撲動力

美元走勢仍處低迷，美聯儲暫不收緊政策或升息的預期繼續施壓，預料本周五將公佈的美國非農就業數據或提供一些指引。美元兌日圓則自上周高位顯著回落，上周未能明確突破近月受制的 110 關，而圖表亦見 RSI 及隨機指數均已告掉頭回落，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會指向 4 月低位 107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 107.75，擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 - 112.21

支持 107.75 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊承壓，數據顯示美國通脹急升

英鎊兌美元方面，可留意 2 月觸高 1.4235，而上周高位亦止步於 1.4233，故或許當前正形成一組雙頂型態。再者，圖表亦見 RSI 及隨機指數正自超買區域回落，或見英鎊有進一步下試風險。黃金比率計算，38.2% 的調整幅度為 1.40，擴展至 50% 及 61.8% 則為 1.3940 及 1.3875 水平。另一焦點為近幾個月一直守穩著的 100 天平均線，目前位於 1.3850 水平。向上較大阻力預估在 1.4380，下一級看至 1.45 水準。

本週要聞：

英國 5 月 CBI 零售銷售差值為正 18

預估波幅：

阻力 1.4235* – 1.4380 – 1.4500

支持 1.4000 – 1.3940 - 1.3875

CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制 0.89 關口

美元兌瑞郎方面，匯價大致持於 0.89 水準上方，而圖表亦見 RSI 及隨機指數已自超賣區域呈初步回升跡象，預料短線美元兌瑞郎很大機會展開反撲。上望目標將留意 0.9050 及 250 天平均線 0.9120 水準。以近兩個的累計跌幅計算，38.2% 的反彈水準為 0.9135，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則會看至 0.92 以及 0.9265 水平。下方支持先參考 0.8870 以至 1 月低位 0.8754，下一級看至 0.86 水平。

預估波幅：

阻力 0.9050 - 0.9120* - 0.9200

支持 0.8870 - 0.8754 – 0.8600

AUD 澳元 - 央行保持鴿派基調，澳元越發傾向回跌

澳洲央行周二在議息會議後連續第六次將指標利率維持在歷史低點，即使數據顯示澳洲經濟產出可能回到疫情前的水平，且房價卻在飆升。澳洲央行在等待通脹和工資壓力浮現的同時將政策利率維持在 0.1% 不變，與市場普遍預期一致。在紐西蘭央行上周暗示疫情大流行時代和超寬鬆貨幣政策將告終之後，令部分市場人士相信澳洲央行也有可能持同樣的路線，並押注澳元多頭，但央行未有調整政策內容，並保持鴿派基調後，澳元轉升為跌。澳洲央行洛威堅持認為儘管經濟復甦強勁，但近零利率仍有其必要，他表示通脹和薪資壓力受到抑制。澳洲央行還重申，在通脹 “可持續性地” 位於 2-3% 目標區間內之前，央行不會上調利率。根據央行的主要假設情境，基本通脹料將一直低於該區間中點直到 2023 年中期。

澳元兌美元過去兩周處於窄幅橫盤階段，上周低位曾觸及 0.7677，僅僅高於 5 月 4 日低位 0.7675，而技術圖表可見 5 天平均線跌破 10 天平均線，10 天平均線亦已下破 25 天平均線，均示意澳元短期傾向破底下行，故短線若可明確破位，可望澳元將開展新一輪跌勢，較大支持位看至 0.7580 水準，進一步關鍵在 250 天平均線 0.7430 水準。上方阻力預估在 0.7820 以至 0.79 水平。

預估波幅：

阻力 0.7820 – 0.7900 - 0.8000*

支持 0.7675 – 0.7580 – 0.7420

NZD 紐元 - 央行立場轉趨強硬，加息前景提振紐元

紐元兌美元方面，央行意外強硬的立場料有助繼續推高紐元，而技術上，隨著匯價在周三突破 0.73 關口，之前已兩度探試未果，故若可繼續持穩此區上方，配合圖表亦見 MACD 指標亦剛重新上破訊號線，可望紐元歷經一個月時間的盤整後，將再踏上升軌。上延目標料會看至 0.7390 以至 3 月高位 0.7463，進一步參考 2017 年 7 月高位 0.7557 以至 0.7750 水平。下方支持預估在 50 天平均線 0.7145 以及 0.70 關口。

預估波幅：

阻力 0.7390 – 0.7463 – 0.7557 – 0.7750

支持 0.7300 - 0.7145 – 0.7000

CAD 加元 - 加元連番受制 1.20 關口，醞釀回挫壓力

美元兌加元走勢，匯價已連續三周多時間盤穩於 1.20 關口上方，圖表可見 RSI 及隨機指數亦有明顯之回升跡象，MACD 指標更剛上破了訊號線，故若匯價本周仍可持穩於 1.20 關口之上，可望美元兌加元傾向開展反撲。向上阻力先會回看 25 天平均線 1.2140 及 1.2350 水準，關鍵則預料為 100 天平均線，四月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2510 水平。而下方支撐繼續留意 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1680 水準。

預估波幅：

阻力 1.2150 - 1.2235 - 1.2535

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價觸及 15 個月高位，市場預期燃料需求將增加

油價周二收高，布蘭特原油價格升穿每桶 71 美元，為 3 月以來最高，因在 OPEC + 同意提高產量之際，市場預期美國夏季駕駛季的燃料需求將增加。美國 7 月原油期貨結算價上漲 1.40 美元，報每桶 67.72 美元，漲幅 2.1%。

石油輸出國組織 (OPEC) 和其盟友組成的 OPEC + 聯盟的兩名消息人士稱，該聯盟周二同意維持現有的逐步放鬆石油供應限制的步伐不變，產油國平衡需求復甦預期和伊朗供應可能增加的前景。OPEC + 在 4 月決定，5-7 月增加供應 210 萬桶 / 日，因該聯盟預計，儘管印度新病例激增，但全球需求仍將上升。

技術圖表所見，油價近月頂部位於 67.50 美元，在這段時間仍未可作出明確突破，預料短線若未有突破此區，油價傾向再作調整。較大阻力料為 68 以至 70 美元關口。支持位則預估在 25 天平均線 65.25 及 63.60 美元，下一級看 61.50 美元。

預估波幅：

阻力 67.50 – 68.00 – 70.00

支持 65.25 – 63.60 – 61.50

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)