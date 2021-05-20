聯準會討論縮減QE 投資人準備好了嗎？

萬寶投顧陳子榕指出，台灣本土確診已經累計逾 1,200 人，許多人原本預測台股可能要面臨重挫，甚至崩盤，沒想到台股不但快速止穩，而且在半年線強力支撐下，築了一個短底，尤其上市櫃公司第一季季報繳出漂亮成績單，首季稅後純益達 9,868 億元，改寫單季歷史新高紀錄，激勵法人紛紛進場抄底撿便宜。



台股指數從高點 17,709 點拉回之後，投信連續買超 141.18 億元，外資也在本土疫情爆發後，連買兩日，合計 555.51 億元；前 4 月逢高實現資本利得的大型壽險公司，例如富邦人壽、握有千億元空閒資金的國泰人壽也趁台股這一波拉回，進場鎖定高殖利率的電子股；另外，還有四大基金、散戶也前後進場，使得台股逆勢走揚，在週二 (5/18) 創下單日最大漲點 792 點的新紀錄。



市場融資餘額連著 5 天大減肥，目前約在 2,162.65 億元，雖然還不到 2,000 億元以下，但減幅也達 21％，相較大盤跌幅更多，在浮額持續清洗下，法人進場意願更高。



這次為了控制本土疫情，政府臨時宣布學校停課改採線上教學，一夕間許多家長忙著搶買筆電、平板、網路分享器等設備，華碩 (2357-TW) 網購通路的銷售大幅成長 8 倍，宏碁 (2353-TW) 也是銷售出貨到手軟。



宏碁除了國內銷售成績斐然，北美業務也陸續報捷，在美國亞馬遜銷售排行榜中，宏碁筆電銷售奪冠、電競筆電銷售第二名、消費型筆電及教育型筆電第三名。宏碁前 4 月累計營收 965.08 億元，年增 40.68％，在「宅經濟」持續催化下，筆電訂單能見度已至 6 月，加上第二季進入教育標案旺季，業績可望持續推升，全年 PC 出貨也將超越去年表現。



另外，彭博社也報導蘋果將發表新款搭載 M 系列處理器的 Mac 筆電和桌機，包括較高階的 MacBook Pro 筆電、MacBook Air、Mac Pro、iMac、Mac mini 桌上型電腦，預計最快今年夏天就會上市。據傳蘋果這次的新品不但位階更高、外部裝置連結力更強，處理器效能也更勝於目前的 M1 晶片，讓市場非常期待。



萬寶投顧陳子榕指出，如我在 4/13 跟大家分享的鈺太 (6679-TW) 股價，由 281 元漲至週四創波段新高 367 元，價差高達 86 元，漲幅達三成，在指數下跌 2,550 點(跌幅 - 14％)，利用籌碼追蹤還能選到這一波不受大盤壓回下的強勢股，可見除了從基本面選股外，若再加上籌碼選股的優勢，操作勝率就拉高許多。

再再提醒投資人的是，台股目前仍面臨 10 日線和季線的上檔壓力，操作上若採短線搶反彈手腳一定要快，若資金充裕採中長線局者，建議分批佈局。



鴻海 (2317-TW) 鴻海集團及旗下富智康 (FIH) 宣布，攜手全球第四大車廠 Stellantis 簽署合作諒解備忘錄，雙方合資成立新公司 Mobile Drive、各持股 50％，投入先進智能座艙和車聯網服務的解決方案。鴻海與 Stellantis 合資成立新公司 Mobile Drive，意味鴻海車用產品將從硬體拓展到軟體，將擴大電動車事業發展潛力，有利於鴻海在 2025 年前取得全球電動車製造市占率 10％，建議可逢低佈局。

瑞昱 (2379-TW) 受惠 PC 及 NB 周邊 IC 需求強勁，第一季合併營收 223.4 億元，季增 5.7％，年增 46.5％；單季稅後純益 30.54 億元，年增 87.3％，EPS 為 5.98 元，優於預期且創單季歷史新高；4 月合併營收 78.12 億元，年增 41.18％，累計營收 311.53 億元，年增 45.2％，創歷史同期新高；上半年產品組合佳帶動營收，第三季新晶圓代工廠加入供貨，估營收獲利將大幅翻升；全球 TWS 持續高速成長，預估今年全球出貨達 2.59 億部，年成長 40.5％，瑞昱具 ANC 功能的 TWS 晶片從去年開始放量出貨，開案量持續擴增，出貨動能延續至年底。

茂達 (6138-TW) 積極搶進車用市場，以三相風扇馬達驅動 IC 拿下車用通風座椅訂單後，近期順利切入電動車充電樁，出貨動能強勁，下一步將透過風扇馬達驅動 IC 及電源管理 IC 兩大產品線，再切入電動車馬達和車燈模組領域，有助大幅挹注業績；看好 5G、AI 所帶動的伺服器、資料中心爆發性需求，茂達高階產品已送樣，估明年開始放量出貨；4 月營收 5.36 億元，年增 26.33％，累計營收 20.46 億元，年增 29.63％；4 月以來外資持續買超約 4,100 張。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

立即免費加入陳子榕粉絲團，可獲得更多資訊分享

戰情中心陳子榕 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo777

戰情中心陳子榕 FB 社團

https://www.facebook.com/groups/marbo777/

戰情中心陳子榕 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo777

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險