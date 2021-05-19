〈美股盤後〉FAAMG紅翻黑 四大指數尾盤全趴 台積電逆勢漲近1% 

通膨疑慮罩頂，大型科技股尾盤翻黑下跌，加上 4 月新屋開工大幅下滑打壓市場信心，美股四大指數周二 (18 日) 開高後震盪走低，終場全數收黑，收在盤中低點。

科技股為重的那斯達克挫跌 0.6%，回吐早盤 0.8% 漲幅，蘋果、臉書、Alphabet、亞馬遜皆跌逾 1%。目前那指已從歷史高點回跌 5%，標普 500 也比歷史高點低了 2%。

美國 4 月新屋開工較 3 月大減 9.5%，折合年率為 156.9 萬戶，低於市場預期，顯示即使美國房市火熱，但木材等原物料飆漲、以及土地和人力短缺問題，正迫使建商放緩腳步。

能源股隨著油價重挫，洽談伊朗核協議的聯合委員會正在奧地利維也納召開實體會議，BBC 報導，俄羅斯代表透露和伊朗和美國之間的談判取得大幅進展，但仍有歧異待化解。

政經消息方面，知情人士透露，美國總統拜登原本延後兩周公布有關禁止投資中國軍方相關公司政策的確切範圍。

美國財長葉倫在美國商會替拜登的基建和增稅計畫辯護，主張這些措施將增強美國企業的獲利能力和競爭力，而公司稅稅率只是回到過往歷史水準。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 1.63 億例，死亡數突破 39 萬例。美國累計確診超過 3298 萬例，逾 58.7 萬人病故。

周二 (18 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數下跌 267.13 點，或 0.78%，收 34,060.66 點。

標普 500 指數下跌 35.46 點，或 0.85%，收 4,127.83 點。

那斯達克綜合指數下跌 75.41 點，或 0.56%，收 13,303.64 點。

費城半導體指數下跌 25.48 點，或 0.86%，收 2,929.15 點。

標普 500 指數幾乎全軍覆沒，11 大類股中 9 個類股收黑，能源股跌最重。(圖: Finviz)

科技五大天王全倒。蘋果 (AAPL-US) 跌 1.12%；臉書 (FB-US) 跌 1.74%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 1.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.17%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.86%。

台股 ADR 全面上漲 。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.95%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 2.82%；聯電 ADR(UMC-US) 勁揚 5.39%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 1.12%。

(持續更新...)

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