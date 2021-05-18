〈美股13F報告〉波克夏Q1賣股多、買股少 大砍銀行和能源股 新買進怡安

「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威公布第 1 季持股變動，唯一新買進怡安 (Aon) 一檔股票，並增持電信商 Verizon、連鎖超市 Kroger 等公司，另一方面大砍銀行股和能源股，富國銀行部位幾乎清空。最大持股依然是蘋果。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的資料，波克夏在 3 月底止的一季當中共賣出 64.5 億美元股票，僅買進 25.7 億美元股票。手中現金和約當現金部位為 1454 億美元，逼近歷史紀錄。

由於美股頻創新高，最新持股變動顯示巴菲特和他的投資左右手 Todd Combs 和 Ted Weschler 可能愈來愈擔心股市估值。

敲進怡安、大幅加碼 Kroger

波克夏第 1 季共買進怡安價值 9.43 億美元的股票，占投資組合的 0.35%，這是第 1 季唯一新買進的標的。怡安正在等待主管機關批准 300 億美元收購 Willis Towers Watson 的交易，成交後將成為全球最大保險經紀公司，超越 Marsh McLennan。

持股也變動反映波克夏持續投資保險券商，例如提高 Marsh McLennan(MMC-US) 持股。

波克夏第 1 季其他加碼買進的標的還有全美第二大電信商 Verizon(VZ-US)、美國連鎖超市龍頭 Kroger(KR-US)、家具商 Restoration Hardware(RH-US)。

波克夏的 Kroger 部位大幅提高 52%，如今擁有 5100 萬股，價值 18 億美元，約占投資組合的 0.68%。

大砍雪佛龍、富國銀

波克夏第 1 季持股最令人意外的，莫過於大砍 51% 雪佛龍持股。波克夏 2 月才新買進該公司價值 40 億美元的股票，巴菲特甚至在 5 月初的年度股東大會中讚揚雪佛龍有益於社會。

波克夏並把富國銀行 (WFC-US) 持股大砍 98%，幾乎清空這筆歷時 31 年的投資 — 在富國銀爆發誤導顧客一連串醜聞之前，巴菲特曾說這是他最成功的投資。最新資料顯示，目前富國銀行持股只剩 2640 萬美元。

第 1 季有兩檔股票遭波克夏清空，分別是加拿大 Suncor Energy，以及商店信用卡發卡商 Synchrony Financial(SYF-US)。

蘋果、美銀仍是前兩大持股

過去一年來，巴菲特對大型銀行股大致保持謹慎態度，但波克夏仍持有其他銀行股，例如美國銀行 (BAC-US) 第 1 季持股部位仍高居第二，持股價值約 391 億美元。

蘋果持股部位無任何變動，穩坐波克夏最大持股，占投資組合的 40%。

波克夏第 1 季持股變動 13F 文件：請見此