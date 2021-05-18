博世CEO：晶片短缺可能會持續到2022年

全球晶片短缺問題持續，對汽車業帶來嚴重衝擊。全球最大的汽車零件供應商博世 (Robert Bosch GmbH) 執行長 Volkmar Denner 在接受採訪時表示，汽車業關鍵半導體供應的短缺，很可能會持續到 2022 年。

Denner 在受訪時說道：「我們還將面臨數月的艱難時期，這種狀況可能會持續到 2022 年。」

自去年年底以來，汽車業一直在努力解決晶片供應短缺的問題，其中原因包括新冠肺炎疫情相關的防疫封鎖迫使東南亞停工，以及受到美國制裁的中國科技巨頭華為的大量採購。今年初，在暴風雪衝擊下，德州工廠停工，也進一步加劇車用晶片的短缺，許多汽車廠陸續宣布減產。

福斯汽車執行長 Herbert Diess 在本月初就表示，由於急需的汽車晶片持續短缺，福斯汽車處於危機模式，他也預期，晶片短缺的影響將會加劇，並打擊第二季的獲利。

美國通用汽車 (GM-US) 在先前曾表示，北美地區的汽車減產將延長至今年 5 月。除了已經進行減產的美國與加拿大的 3 座工廠之外，在墨西哥的 3 座工廠也加入停產的行列、或調整生產步調。

此外，美國同業福特汽車 (F-US) 也宣布北美工廠的生產將會持續調整到今年 6 月為止。而日本的本田汽車和日產汽車的銷量也受到短缺的影響，預估兩家公司在第一季 (截至 3 月) 的總銷量將減少 25 萬輛。