〈財報〉家得寶Q1財報勝預期 考量疫情不確定性未公布全年財測

美國大型家居裝修零售商家得寶 (Home Depot) 周二 (18 日) 公布 2021 會計年度第 1 季 (截至 5 月 2 日的 3 個月) 財報，營收和純益均遠高於分析師預期，同店銷售額更大增 31%。但考慮到疫情不確定性，家得寶仍未公布 2021 會計年度全年財測。

財報公布後，周二美股盤前，家得寶 (HD-US) 漲 2.17％，暫報 326.95 美元。今年迄今，家得寶已漲超 20%，目前市值約 3441 億美元。

家得寶盤前股價 (圖：Google)

FY 2021 Q1 財報關鍵數據：

營收：375 億美元，年增 32.7%，Refinitiv 調查分析師平均預期為 349.6 億美元

純益：41.5 億美元，年增 84.6%

稀釋後 EPS：3.86 美元，年增 85.6%，Refinitiv 調查分析師平均預期為 3.08 美元

全球同店銷售增長率：31%，FactSet 調查分析師平均預期為 21.1%

美國同店銷售增長率：29.9%，FactSet 調查分析師平均預期為 23.5%

家得寶執行長 Craig Menear 表示，在仰賴戰略投資，並有效管理居家修繕的空前需求之下，本會計年度業績得以實現良好開頭。

新冠疫情帶動房屋修繕需求熱絡，使家得寶得以自 DIY 房屋裝修趨勢中獲益。

然而，該公司近期警告，木材等原物料成本上揚，恐進一步推升產品價格，提升將成本轉嫁給消費者的可能性。相較去年同期，家得寶 Q1 毛利增長 32.4％。

考量到疫情不確定性，家得寶依舊未公布本會計年度的財測。