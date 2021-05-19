美國疫苗接種持續 航空旅遊人數回溫

隨著美國疫苗進展持續，美國民眾的旅遊意願上升。據美國運輸安全管理局 (TSA) 的數據顯示，上週日通過美國機場安檢的乘客超過 185 萬人，創下疫情爆發以來的新高。

報導指出，儘管旅遊人數持續波動，但根據 TSA 的數據顯示，上週日在美國機場通過安檢的乘客大增至 1,850,531 人，創下去年 3 月中旬疫情爆發以來的新高。另外，過去一個月中，通過航空安檢的旅客數量穩定增長，僅較 2019 年同期的水準減少約 30%。

美國如今已有上億民眾施打過疫苗，美國疾病管制與預防中心 (CDC) 在上週表示，所有完成疫苗接種的人，無論參加任何規模的室內或室外活動，都可以不用戴口罩，不過仍要求旅客在飛機、公車、火車和其他公共交通工具上戴口罩。

另外，根據 Adobe 報告顯示，美國人在 2020 年 3 月為聖誕假期預訂的機票大幅增加，與疫情爆發前的 2019 年 3 月相比，預訂量增長了 17%，而感恩節的航班機票預訂量也增長了 9%。

Adobe 在報告中指出，機票預訂量的增加，受惠於航空公司推出比正常價格便宜的促銷優惠，使得機票預訂量較 2 月份增長了 57%，更較 1 月份增長了 79%。此外，在 3 月份，美國疫苗接種加速，加上拜登政府的向美國民眾發放紓困支票，也推升了機票的預訂量。

美國訂房網站 Airbnb(ABNB-US) 在先前的財報中也預期，旅遊業將繼續復甦，預估過夜住宿訂房量成長將優於去年同期，儘管仍低於 2019 年水準，營收可望比去年同期「大幅提高」，約略與 2019 同期持平。