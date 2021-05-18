〈美股13F報告〉大賣空本尊押注5.34億美元放空特斯拉

電影《大賣空 (The Big Short)》原型、著名大空頭 Michael Burry 旗下避險公司 Scion Asset Management 公布公佈最新 13F 報告，首季押注 5.34 億美元放空特斯拉。

Michael Burry 提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的最新文件中顯示，Scion 前十大重倉股主要為期權衍生品，除了買入特斯拉和 iShares 20 年期以上美國公債的看跌期權，還買入了 Google、臉書和 ProShares 二倍放空 20 年期以上美國公債 ETF 的看漲期權。

其中，Scion 第一季買進了 80.01 萬股特斯拉股票的賣權，價值約 5.344 億美元。

上述五大標的約佔其投資組合的比重依序為 39.47%、12.67%、12.22%、11.96%，以及 4.07%。

在 2008 年金融危機之前，Michael Burry 選擇做空抵押貨款證券一戰成名，並成為暢銷小說「大賣空 (The Big Short)」中教課書式的案例。

Michael Burry 早前於推特上提到，特斯拉依賴碳權來產生利潤，這也阻礙其公司的長期發展前景，這是一個危險訊號，目前 Michael Burry 註銷社交媒體帳號。

根據最新財報，特斯拉今年第一季碳權銷售達 5.18 億美元 (約新台幣 144 億元)，高於去年第四季的 4.01 億美元。除了比特幣交易外，碳排獲利為特斯拉第一季財報表現亮眼的主因之一，沒碳排收入的話，特斯拉甚至還處於虧損狀態，顯見該項業務對特斯拉營運的重要性。

特斯拉股價在 2020 年飆升 740% 之後，2021 年迄今下跌了近 20%，部分原因是 4 月份中國銷量下滑，而零件短缺也阻礙了美國和中國的產能。

週一特斯拉收跌 2.19% 至每股 576.83 美元。