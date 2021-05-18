Fisker看好與麥格納、鴻海結盟 執行長：我們合作優勢被低估了

電動車廠 Fisker (FSR-US) 周一 (17 日) 公布 2021 年度第一季財報，業績符合公司預期，隨著 Project PEAR 的宣布上調營業費用，並強化與鴻海 (2317-TW)、麥格納合作的信心。

該公司計劃明年推出首款車型，Fisker 周一表示，第一季營收 2.2 萬美元，優於公司預期，每股虧損 63 美分，現金餘額為 9.85 億美元，目前電動車預訂量已超過 1.6 萬輛，其中有 5 成為休旅車款。

考量到剛宣布的 Project PEAR ，今年全年營運費用將增加 3000 萬美元，不過，預估今年工廠和設備支出仍落在 2.1 億至 2.4 億美元之間，與先前展望不變。

Fisker 周一股價持續受鴻海結盟等利多激勵，上漲 6.86%，然而，盤後公布財報後，由於全年資本支出並未上調，股價下跌 2.67% 至 10.92 美元。該股今年下跌 23%。

Fisker 表示，Ocean 電動車將於 2022 年底開始生產交貨。該車款將與麥格納合作在奧地利建造。而與鴻海的合作將以兩家公司公同設計的新輕型平台 FP28 為基礎。

此外，鴻海旗下夏普也將與 Fisker 一同開發技術，再由夏普生產的螢幕及相關零組件，以支持 Fisker 的 Ocean SUV 以及後續可能延伸增加的 3 款 Ocean 系列產品。

Fisker 執行長 Henrik Fisker 表示，Ocean 仍按計劃進行，目前已能夠進入下一階段，由於該車款物料清單 (BOM) 可見度高，且製造成本有望為客戶提供巨大價值，並為有利於股東權益的成長。

Fisker 也在財報聲明強化他們對鴻海跟麥格納合作的信心，他表示 ：「我們與麥格納、富士康合作關係優勢被低估了，這一系列合作戰略是降低生產成本、時間和品質的方法，使 Fisker 能夠集中精力擴展客戶。」

Fisker 進一步說道，已經看到證據表明與這些夥伴共享電池、晶片等高價值技術有望得到更好的定價能力，並能確保關鍵產品的供應零組件。