〈紐約匯市〉4月CPI跳漲 但料Fed保持觀望 美元溫和上揚 

美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 跳漲，帶動美元周三 (12 日) 從 10 周低點回升，但市場預料聯準會 (Fed) 將保持利率不變並且容忍通膨在一段時間內走高，漲幅溫和。商品貨幣普遍回軟。

美國勞工部周三公布，4 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 4.2%，漲幅超過預期。但這主要是去年 4 月比較基期低落的結果，若與 3 月相比，4 月 CPI 漲幅僅 0.2%。

物價上漲通常會令市場預期 Fed 將升息並帶動美元升值，但 Fed 主席鮑爾多次表示通膨升溫只是暫時現象，將持續保持寬鬆，因此匯市反應相對克制。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.61% 至 90.760。

Schwab Center for Financial Research 交易和衍生品副總裁 Randy Frederick 說：「這不算什麼大波動。去年 5 月、甚至疫情爆發以來，美元基本上一直在走軟，今天只是讓我們回到幾周前的水準。近期通膨大致上是疫情造成各種異常的結果。」

不過市場升息預期已經略為提前，歐洲美元市場已完全消化 Fed 將在 2023 年 3 月到 6 月之間升息的預期，2022 年 12 月升息的可能性為 80%。

歐元兌美元貶值 0.6% 至 1.208 美元，從周二的兩個半月高點下滑。日圓兌美元貶值 0.87% 至 109.58 日圓，英鎊兌美元貶值 0.6% 至 1.4060 美元。

商品貨幣漲勢稍歇，澳幣、紐元約貶值 0.2%，從最近的 10 周低點下滑，加幣略低於周二觸及的近四年高點。

加密貨幣領域，以太幣 (ETH) 下跌 2.72%，稍早一度觸及 4,380.64 美元歷史高點。

截至周四 (13 日) 台灣時間約 6:00 價格：