德國4月CPI年增2.0% 符合市場預期

根據德國聯邦統計局 (Destatis) 在週三 (12 日) 公布的最新數據顯示，德國 4 月消費者物價指數 (CPI) 終值較去年同期上升 2%，符合市場預期，創 2019 年 4 月以來新高。

數據顯示，德國 4 月 CPI 年增 2.0%，符合市場預期，連續第四個月上升。與 3 月份相比，上升 0.7%，符合市場預期，已連續第五個月上升。

在此期間內，能源價格終值年增 7.9%，連續第三個月上升，與上月相比則上升 0.1%。食品價格終值年增 1.9%，月增 1.3%。而商品價格年增 2.6%。服務價格終值年增 1.6%，月增 0.8%，連續第三個月上升。

德國財政部長 Olaf Scholz 警告表示，一直到 5 月底，德國都將處在封鎖狀態，不過聯邦政府應該能夠在 5 月底之前為今年夏季制定「清晰且大膽的開放步驟」，以允許餐廳調整重新開放計劃，並讓公民得以計劃假期。

德國經濟部長 Peter Altmaier 在先前表示，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。

有經濟研究機構預期，今年德國 GDP 將成長 3.7%。該機構也上調了明年的經濟成長預測，從成長 2.7% 上調至 3.9%，主因是該機構認為，防疫封鎖再度解除後，家庭支出有望反彈。