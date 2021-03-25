【聯邦投信】股債動盪未平，平衡配置調配自如、穩中求益！

拜登政府傳出可能正在籌備高達 3 兆美元的經濟計畫，內容包含基礎建設、氣候變遷以及人力資本的投資等，可望再為股市注入新活水。聯邦投信指出，近期受美國公債殖利率飆升影響，市場資金在股債的調配尚未完全穩定，建議投資人可採平衡布局之策略，除了已暫時解除超額預定 (Overbooking) 隱憂的 5G、車用半導體、伺服器等電子趨勢類股之外，同時亦可擇機布局原物料、塑化、航運等循環性產業並搭配亞洲投等債以因應市場波動。

電子產業再回升，首重 5G、車用半導體等趨勢產業

聯邦環太平洋平衡基金經理人周鉦凱指出，美國聯準會於 19 日宣布，在疫情期間放寬銀行槓桿之措施將於 3 月底終止，致使近期金融類股波動增大，當市場受消息面震盪時，建議可布局債券以穩固資產，債券除了比股票更抗波動外，只要公司具備還款能力，投資人都可不需過於擔心價格的波動，而債市又以經濟及疫情皆相對穩定之亞洲為首選，選擇信評較佳的投等債，不僅具有全球主要股市連動度低之特性，還能讓自身資產在市場波動下賺取穩定息收。

周鉦凱表示，電子產業的超額預定何時會發生庫存修正仍為市場關注重點，而近期 5G 手機翻倍成長、WIFI6 滲透率持續提高以及車用半導體需求面強勁，使得上半年發生電子產業庫存修正的機率不大，此外，伺服器產業剛歷經完庫存修正，目前正回到成長軌道，加上記憶體預期全年吃緊，未來前景仍可期。整體而言，尚須持續觀察未來第三季訂單狀況，不過，5G、車用半導體、伺服器等能在產業趨勢上蓬勃發展之相關類股，將較有機會抵禦未來庫存修正的風險。

展望後市，周鉦凱認為，目前上游半導體漲多，部分資金逐漸從上游撤出，轉移至相對安全的下游，預期低本益比搭配高殖利率的相關類股將成資金的下一個出口，亦可多關注與未來產業趨勢相關之 5G、車用半導體相關類股；傳產部分隨著全球經濟逐漸回到正常軌道，帶動原物料價格上升，也為塑化、航運等循環性產業帶來更大優勢。整體而言，近期國際市況仍受公債殖利率起伏而震盪，建議主要布局電子趨勢、傳產相關類股，再搭配亞洲投等債，達到追漲抗跌、降波動之效果，也能更靈活的因應市場變化。

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