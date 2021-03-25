後疫情時代 破壞式創新產業可望出頭

美債殖利率與疫情干擾導致投資波動加劇，但法人認為，在獲利成長預期看升的環境下，具有成長動能的企業與類股表現可望脫穎而出，其中又以「破壞式創新產業」(Disruptive Innovation) 已成未來新經濟趨勢新亮點。

PGIM Jennison 全球股票機會基金經理人 Tom F. Davis 指出，在破壞式創新產業中，包括電子商務、數位支付、受惠全球消費購買力增加、企業科技運用成長與生醫科技躍進等 5 大領域長線投資潛力不容小覷。

Tom F. Davis 表示，具中長期成長動能的企業，透過長線投資可望創造超額報酬表現，即使遇到如目前市場投資風格轉換，近期以循環類股漲勢勝出，但中長期來看，獲利成長股的表現空間仍更勝一籌。

Tom F. Davis 指出，投資人不妨聚焦具有成長創新能力的循環消費、科技、通訊服務、醫療產業等，以達到超額報酬契機。

Tom F. Davis 進一步指出，這四大類股旗下可找到 5 大破壞式創新產業領域，首先是隨著行動網路使用的增加，以及即時滿足需求的新消費型態快速竄升，促進新的商業模式出現，甚至影響娛樂媒體的使用。另外，隨著科技產業的進步，企業能用更具效能地廣泛運用數位化數據，推動雲端技術和網絡優化的大幅增長。

而消費更是帶來兩大變革，首先隨著可支配收入的增加，尤其是新興市場的年輕消費族群購買力大增，不僅帶動電商平台快速崛起，也催生數位支付的興起，從現金到信用卡，再進化到電子交易，已是不可逆的長期趨勢，並帶動電子支付平台的快速增長。

在生醫產業部分，Tom F. Davis 說明，將消費者關聯性、人工智慧和大數據供應鏈相結合，進行準確地診斷和治療，是未來醫療產業的發展新趨勢，在科技的輔助之下，醫療方式將呈現巨大的改變。

Tom F. Davis 提醒，2020 年許多產業龍頭的表現超乎預期，也反映其成長趨勢的確立，不過基於疫情變化以及部分區域的政治因素升溫，投資組合仍須依市場做彈性調整。