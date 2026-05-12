上櫃公司報喜！前4月總營收破1.1兆年增20%創新高 AI帶飛半導體電腦設備

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-12 20:15

全體上櫃公司 115 年 4 月單月營收與累計營收同步呈現穩健成長趨勢。櫃買中心指出，全體 887 家上櫃公司 4 月單月營收總計 3210 億元，較 114 年同期增加 632 億元，成長率達 25% 。累計至 4 月營收則達 1 兆 1745 億元，較去年同期成長 20%，共有 569 家公司呈現成長態勢，顯示上櫃公司整體基本面表現強勁 。

上櫃公司報喜！前4月總營收破1.1兆年增20%創新高 AI帶半導體與電腦設備跟著飛。（鉅亨網資料照）

根據櫃買中心統計，4 月單月營收成長最顯著的產業為半導體業、電腦及週邊設備業與金融業 。其中，半導體業與電腦及週邊設備業主要受惠於 AI 應用持續擴大，帶動高階記憶體市場需求大幅增長 ；金融業則因股市交易熱絡及認列證券評價利益，營收表現亮眼 。

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在累計營收方面，半導體業、電腦及週邊設備業與其他電子業成長動能最強 。其他電子業成長主因在於 AI 伺服器散熱需求暢旺、半導體建廠資本支出增加，以及貴金屬價格上揚等利多因素支撐 。

儘管整體表現優異，仍有部分產業出現衰退。建材營造業受限於建案完工交屋進度認列時間差，4 月營收出現下滑 ；運動休閒與紡織纖維業則受國際情勢動盪及客戶拉貨排程調整影響，單月及累計營收皆較去年同期衰退 。